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Найбільша паляниця зі смаком полуниці: у Харкові встановили рекорд (відео)

Суспільство 11:03   20.05.2023
Вікторія Яковенко
Найбільша паляниця зі смаком полуниці: у Харкові встановили рекорд (відео) Фото: Харківська міська рада

У центрі Харкова встановили рекорд України з приготування найбільшої паляниці зі смаком полуниці.

Про це повідомили у Харківській міській раді. Солодку паляницю приготували на честь дворіччя ТРЦ «Нікольський».

Діаметр паляниці із полуницею, який офіційно зафіксували, 4 метри 60 сантиметрів. Це на метр та 20 сантиметрів більше, ніж попередня рекордна паляниця, виготовлена у Тернополі.

Відео реєстрації рекорду опублікував «Редпост».

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2023 в 11:03;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У центрі Харкова встановили рекорд України з приготування найбільшої паляниці зі смаком полуниці.".