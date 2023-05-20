Найбільша паляниця зі смаком полуниці: у Харкові встановили рекорд (відео)
Фото: Харківська міська рада
У центрі Харкова встановили рекорд України з приготування найбільшої паляниці зі смаком полуниці.
Про це повідомили у Харківській міській раді. Солодку паляницю приготували на честь дворіччя ТРЦ «Нікольський».
Діаметр паляниці із полуницею, який офіційно зафіксували, 4 метри 60 сантиметрів. Це на метр та 20 сантиметрів більше, ніж попередня рекордна паляниця, виготовлена у Тернополі.
Відео реєстрації рекорду опублікував «Редпост».
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2023 в 11:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У центрі Харкова встановили рекорд України з приготування найбільшої паляниці зі смаком полуниці.".