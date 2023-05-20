Найбільша паляниця зі смаком полуниці: у Харкові встановили рекорд (відео)

У центрі Харкова встановили рекорд України з приготування найбільшої паляниці зі смаком полуниці.

Про це повідомили у Харківській міській раді. Солодку паляницю приготували на честь дворіччя ТРЦ «Нікольський».

Діаметр паляниці із полуницею, який офіційно зафіксували, 4 метри 60 сантиметрів. Це на метр та 20 сантиметрів більше, ніж попередня рекордна паляниця, виготовлена у Тернополі.

Відео реєстрації рекорду опублікував «Редпост».