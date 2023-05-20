Самая большая паляница с клубникой: в Харькове установили рекорд (видео)
Фото: Харьковский городской совет
В центре Харькова установили рекорд Украины по приготовлению самой большой паляницы со вкусом клубники.
Об этом сообщили в Харьковском городском совете. Сладкий хлеб приготовили в честь двухлетия ТРЦ «Никольский».
Диаметр паляницы с клубникой, который официально зафиксировали — 4 метра 60 сантиметров. Это на метр и 20 сантиметров больше, чем предыдущая рекодная паляница, изготовленная в Тернополе.
Видео регистрации рекорда опубликовал «Редпост».
Читайте также: В Харькове открыли рекордно большую салтовскую писанку, площадью 356 м²
Новости по теме:
Вы читали новость: «Самая большая паляница с клубникой: в Харькове установили рекорд (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 20 мая 2023 в 11:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В центре Харькова установили рекорд Украины по приготовлению самой большой паляницы со вкусом клубники.".