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Самая большая паляница с клубникой: в Харькове установили рекорд (видео)

Общество 11:03   20.05.2023
Виктория Яковенко
Самая большая паляница с клубникой: в Харькове установили рекорд (видео) Фото: Харьковский городской совет

В центре Харькова установили рекорд Украины по приготовлению самой большой паляницы со вкусом клубники.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете. Сладкий хлеб приготовили в честь двухлетия ТРЦ «Никольский».

Диаметр паляницы с клубникой, который официально зафиксировали — 4 метра 60 сантиметров. Это на метр и 20 сантиметров больше, чем предыдущая рекодная паляница, изготовленная в Тернополе.

Видео регистрации рекорда опубликовал «Редпост».

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 мая 2023 в 11:03;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В центре Харькова установили рекорд Украины по приготовлению самой большой паляницы со вкусом клубники.".