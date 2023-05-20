Самая большая паляница с клубникой: в Харькове установили рекорд (видео)

В центре Харькова установили рекорд Украины по приготовлению самой большой паляницы со вкусом клубники.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете. Сладкий хлеб приготовили в честь двухлетия ТРЦ «Никольский».

Диаметр паляницы с клубникой, который официально зафиксировали — 4 метра 60 сантиметров. Это на метр и 20 сантиметров больше, чем предыдущая рекодная паляница, изготовленная в Тернополе.

Видео регистрации рекорда опубликовал «Редпост».