В Харькове открыли рекордно большую салтовскую писанку, площадью 356 м²

16 апреля 2023 г. в Харькове зафиксировали рекорд крупнейшего изображения салтовской писанки, нарисованной красками на асфальте.

Логично, что презентовали салтовскую писанку именно на Салтовке, районе, наиболее пострадавшем от ракетных ударов врага.

Громадное изображение имеет площадь 356 м². Основа изображения – родовое дерево, символизирующее могущество и несокрушимость украинцев: крепкий дуб с зеленой возрожденной кроной в виде карты Харькова и мощными национальными корнями. Авторы идеи намеревались этим рекордом продемонстрировать всему враждебному нашествию, что Харьков им не по зубам.