У Харкові відкрили рекордно велику салтівську писанку, яка має площу 356 м²

16 квітня 2023 р. у Харкові зафіксували рекорд найбільшого зображення салтовської писанки, намальованої фарбами на асфальті.

Логічно, що презентували салтівську писанку саме на Салтівці, районі, який найбільше постраждав від ракетних ударів ворога.

Велетенське зображення має площу 356 м². Основа зображення – родове дерево, яке символізує могутність і незламність українців: міцний дуб із зеленою відродженою кроною у вигляді карти Харкова і нескореним національним корінням. Автори ідеї мали намір цим рекордом продемонструвати усій ворожій навалі, що Харків їм не по зубах.