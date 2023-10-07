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Харьковчане спасли жизнь 11-месячного мальчика после удара по городу – Терехов

Общество 12:29   07.10.2023
Виктория Яковенко
Харьковчане спасли жизнь 11-месячного мальчика после удара по городу – Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что еще до приезда спасателей харьковчане начали разбирать завалы дома, пострадавшего от ракетного удара РФ 6 октября.

«Я горжусь нашими харьковчанами, которые еще до приезда ГСЧС уже разбирали завалы жилого дома и спасли жизнь 11-месячного мальчика, брата погибшего 10-летнего мальчика. Спасибо харьковчанам за спасенную жизнь», — сказал в эфире нацмарафона Терехов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 октября 2023 в 12:29;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что еще до приезда спасателей харьковчане начали разбирать завалы дома, пострадавшего от ракетного удара РФ 6 октября.".