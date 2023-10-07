Харьковчане спасли жизнь 11-месячного мальчика после удара по городу – Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что еще до приезда спасателей харьковчане начали разбирать завалы дома, пострадавшего от ракетного удара РФ 6 октября.
«Я горжусь нашими харьковчанами, которые еще до приезда ГСЧС уже разбирали завалы жилого дома и спасли жизнь 11-месячного мальчика, брата погибшего 10-летнего мальчика. Спасибо харьковчанам за спасенную жизнь», — сказал в эфире нацмарафона Терехов.
Читайте также: Ракетные удары по Харькову и Грозе: состояние раненых на утро 7 октября – ХОВА
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Харьковчане спасли жизнь 11-месячного мальчика после удара по городу – Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 октября 2023 в 12:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что еще до приезда спасателей харьковчане начали разбирать завалы дома, пострадавшего от ракетного удара РФ 6 октября.".