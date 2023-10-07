Харьковчане спасли жизнь 11-месячного мальчика после удара по городу – Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что еще до приезда спасателей харьковчане начали разбирать завалы дома, пострадавшего от ракетного удара РФ 6 октября.

«Я горжусь нашими харьковчанами, которые еще до приезда ГСЧС уже разбирали завалы жилого дома и спасли жизнь 11-месячного мальчика, брата погибшего 10-летнего мальчика. Спасибо харьковчанам за спасенную жизнь», — сказал в эфире нацмарафона Терехов.