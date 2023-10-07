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Ракетные удары по Харькову и Грозе: состояние раненых на утро 7 октября – ХОВА

Общество 11:31   07.10.2023
Виктория Яковенко
Ракетные удары по Харькову и Грозе: состояние раненых на утро 7 октября – ХОВА Фото: Павел Велицкий

После ракетных ударов по селу Гроза и городу Харьков 5 и 6 октября в больницах находятся 16 человек. Состояние большинства пострадавших медики оценивают как средней тяжести, сообщают в ХОВА.

На утро 7 октября в больницах находятся 6 раненых в результате удара по селу Гроза – 5 женщин и 1 мужчина. Врачи оценивают их состояние как тяжелое, но стабильное.

«Речь идет о минно-взрывных травмах, обломочных ранениях верхних и нижних конечностей, брюшной полости. Состояние одной женщины крайне тяжелое – она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких», — отметили в ХОВА.

Напомним, 5 октября около 13:15 россияне обстреляли кафе в селе Гроза Купянского района. В помещении, по данным облпрокуратуры, гражданские — преимущественно женщины и пожилые люди — собирались на поминки перезахороненного в населенном пункте военного — местного жителя. Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что удар нанесли ракетой «Искандер», и он был максимально точным. Утром, 6 октября, начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что в результате удара погибли 52 человека.

Также в больницах Харьковщины находятся 10 человек, пострадавших после атак РФ по Харькову 6 октября. Состояние матери с 11-месячным ребенком медики расценивают как средней тяжести, без изменений. Еще 8 человек находятся в нейрохирургических и травматических отделениях – у них черепно-мозговые и минно-взрывные травмы.

Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 7:00 6 октября. Прилеты зафиксировали в двух районах города – Киевском и Основянском. По данным ГУНП в Харьковской области, россияне ударили ракетами «Искандер». В результате ракетных ударов по городу Харьков ранение получили 30 человек, 2 – 10-летний мальчик и 67-летняя женщина, погибли.

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 октября 2023 в 11:31;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После ракетных ударов по селу Гроза и городу Харьков 5 и 6 октября в больницах находятся 16 человек. Состояние большинства пострадавших медики оценивают как средней тяжести, сообщают в ХОВА.".