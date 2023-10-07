Ракетні удари по Харкову та Грозі: стан постраждалих на ранок 7 жовтня – ХОВА

Після ракетних ударів по селу Гроза та місту Харків 5 і 6 жовтня в лікарнях перебуває 16 людей. Стан більшості постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості, повідомляє ХОВА.

На ранок 7 жовтня в медзакладах регіону перебувають 6 поранених внаслідок удару в селі Гроза – 5 жінок і 1 чоловік. Лікарі оцінюють їхній стан як важкий, але стабільний.

«Мова йде про мінно-вибухові травми, уламкові поранення верхніх та нижніх кінцівок, черевної порожнини. Стан однієї жінки вкрай важкий – вона підключена до апарату штучної вентиляції легень», – зазначили у ХОВА.

Нагадаємо, 5 жовтня близько 13:15 росіяни обстріляли кафе в селі Гроза Куп’янського району. У приміщенні, за даними облпрокуратури, цивільні — переважно жінки та люди похилого віку — збиралися на поминки перепохованого в населеному пункті військового — місцевого жителя. Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що удару завдали ракетою «Іскандер», і він був максимально точним. Вранці, 6 жовтня, начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що внаслідок удару загинули 52 особи.

Також наразі у лікарнях Харківщини перебуває 10 людей, які постраждали після атак РФ по Харкову 6 жовтня. Стан матері з 11-місячною дитиною медики розцінюють як середньої тяжкості, без змін. Ще 8 людей перебувають у нейрохірургічних та травматичних відділеннях – у них черепно-мозкові та мінно-вибухові травми.

Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові близько 7:00 6 жовтня. «Прильоти» зафіксували у двох районах міста – Київському та Основ’янському. За даними ГУНП в Харківській області, росіяни вдарили ракетами «Іскандер». Внаслідок ракетних ударів по місту Харків поранення отримали 30 людей, 2 – 10-річний хлопчик та 67-річна жінка, загинули.