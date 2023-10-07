Харків’яни врятували життя 11-місячного хлопчика після удару РФ – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ще до приїзду рятувальників харків’яни почали розбирати завали будинку, який постраждав від ракетного удару РФ 6 жовтня.

«Я пишаюся нашими харків’янами які ще до приїзду ДСНС вже розбирали завали житлового будинку і врятували життя 11-місячного хлопчика, брата загиблого 10-річного хлопчика. Дякую харків’янам за врятоване життя», – сказав в етері нацмарафону Терехов.