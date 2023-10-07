Харків’яни врятували життя 11-місячного хлопчика після удару РФ – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ще до приїзду рятувальників харків’яни почали розбирати завали будинку, який постраждав від ракетного удару РФ 6 жовтня.
«Я пишаюся нашими харків’янами які ще до приїзду ДСНС вже розбирали завали житлового будинку і врятували життя 11-місячного хлопчика, брата загиблого 10-річного хлопчика. Дякую харків’янам за врятоване життя», – сказав в етері нацмарафону Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2023 в 12:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ще до приїзду рятувальників харків’яни почали розбирати завали будинку, який постраждав від ракетного удару РФ 6 жовтня.".