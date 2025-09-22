Live
Шість пожеж вирують у лісах Ізюмського району – подробиці від ДСНС

Події 07:38   22.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Шість пожеж вирують у лісах Ізюмського району – подробиці від ДСНС

Вранці 22 вересня у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували про загоряння, що почалися в регіоні. 

Так за добу на Харківщині вирували 23 пожежі, чотири з них – почалися внаслідок російських обстрілів. Окупанти били по Куп’янському та Ізюмському районах.

Через “прильоти” горів приватний будинок, також вогонь охопив хвойну підстилку в лісах.

“За добу ліквідовано 9 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 6,6 гектара”, – уточнили рятувальники.

Наразі співробітники ДСНС досі намагаються загасити шість лісових пожеж в Ізюмському районі, додали рятувальники.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
