Шесть пожаров бушуют в лесах Изюмского района – подробности от ГСЧС

Происшествия 07:38   22.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Шесть пожаров бушуют в лесах Изюмского района – подробности от ГСЧС

Утром 22 сентября в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали о возгораниях, которые начались в регионе. 

Так за сутки в Харьковской области бушевали 23 пожара, четыре из них – начались в результате российских обстрелов. Оккупанты били по Купянскому и Изюмскому районам.

Из-за «прилетов» горел частный дом, также огонь охватил хвойную подстилку в лесах.

«За сутки ликвидировано девять пожаров в природных экосистемах на общей площади более 6,6 гектара», – уточнили спасатели.

На данный момент сотрудники ГСЧС все еще пытаются потушить шесть лесных пожаров в Изюмском районе, добавили спасатели.

Россияне существенно повредили котельную в городе Харьковской области

Автор: Николь Костенко-Лагутина
