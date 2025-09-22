Шесть пожаров бушуют в лесах Изюмского района – подробности от ГСЧС

Утром 22 сентября в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали о возгораниях, которые начались в регионе.

Так за сутки в Харьковской области бушевали 23 пожара, четыре из них – начались в результате российских обстрелов. Оккупанты били по Купянскому и Изюмскому районам.

Из-за «прилетов» горел частный дом, также огонь охватил хвойную подстилку в лесах.

«За сутки ликвидировано девять пожаров в природных экосистемах на общей площади более 6,6 гектара», – уточнили спасатели.

На данный момент сотрудники ГСЧС все еще пытаются потушить шесть лесных пожаров в Изюмском районе, добавили спасатели.

