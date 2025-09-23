Кенія розслідує факти можливого продажу своїх громадян у рабство РФ
За даними МЗС Кенії, є вже кілька випадків, коли РФ використала африканців у своїх військових цілях.
Про скандал, який розгорівся в Кенії, розповіли у Центрі протидії дезінформації РНБО України. Ґрунтом для цього стала інформація про те, що українські захисники взяли в полон кенійця Еванса. Чоловік здався ЗСУ на Вовчанському напрямку та зізнався, що потрапив до армії РФ через обман росіян. За його словами, він вирушив до Росії як турист. Вразившись красою країни-агресора, Еванс погодився залишитися і підписав договір, в якому йому нібито пропонували роботу. Але пізніше він опинився у військовому таборі. Чоловік стверджував: навіть не здогадувався, що робота буде пов’язана з армією,
У Кенії наголосили: таким обманним шляхом на фронт могли вивезти кількох мешканців їхньої країни. Вони вже у полоні ЗСУ.
“Це не перший випадок, коли рф використовує африканців у своїх воєнних цілях. Раніше стало відомо про масове вербування жінок з Південної Африки на «роботу» в особливу економічну зону «Алабуга». Насправді ж їх примушували працювати на виробництві військових дронів, якими рф атакує українські міста”, – зазначили у ЦПД.
І додали: уряд Кенії вже розпочав офіційне розслідування можливого продажу своїх громадян у рабство для армії Росії.
Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2025 в 10:45
