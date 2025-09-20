Воїн: більшість полонених на півночі від Харкова – колишні в’язні
Вовчанськ досі залишається для ворога однією з головних цілей на півночі області, констатував в етері нацмарафону керівник групи взаємодії зі ЗМІ бригади “Форпост” Дмитро Усов.
В основному, місто важливе для росіян через агрегатний завод. Це, пояснив боєць, ще один важливий об’єкт для ЗС РФ, адже там вони можуть надійно закріпитися та утримувати зайняті позиції.
Усов зазначив: іноземців, які воюють на боці РФ на Південно-Слобожанському напрямку, бійці бригади “Форпост” ще не зустрічали. Тут воює переважно зовсім інший контингент.
“Більшість полонених, які беруть наші хлопці, це військовослужбовці підрозділу так званого “Шторм-Z”. Це люди, яких вербують в місцях позбавлення волі. І відповідна психологія, їх дії, вони несуть відбиток цього аспекту. Нещодавно були в нас полонені, вони розповідали, що адміністрація зон позбавлення волі прибігають до хитрощів, до омани. Вони накидують зайві якісь обвинувачення, щоб збільшити строк, щоб змусити цих хлопців підписати контракт і відправитися на війну в Україну”, – зазначив військовий.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Нагадаємо, у 57 окремій мотопіхотній бригаді ім. Костя Гордієнка повідомляли, що в українському полоні опинився кенієць Еванс, який здався захисникам на Вовчанському напрямку.
Читайте також: П’ять БпЛА атакували Чугуєв – що відомо про обстріл
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Воїн: більшість полонених на півночі від Харкова – колишні в’язні»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2025 в 21:35;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вовчанськ досі залишається для ворога однією з головних цілей на півночі області, констатував в етері нацмарафону керівник групи взаємодії зі ЗМІ бригади “Форпост”.".