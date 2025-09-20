Live
Воїн: більшість полонених на півночі від Харкова – колишні в’язні

Україна 21:35   20.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вовчанськ досі залишається для ворога однією з головних цілей на півночі області, констатував в етері нацмарафону керівник групи взаємодії зі ЗМІ бригади “Форпост” Дмитро Усов. 

В основному, місто важливе для росіян через агрегатний завод. Це, пояснив боєць, ще один важливий об’єкт для ЗС РФ, адже там вони можуть надійно закріпитися та утримувати зайняті позиції.

Усов зазначив: іноземців, які воюють на боці РФ на Південно-Слобожанському напрямку, бійці бригади “Форпост” ще не зустрічали. Тут воює переважно зовсім інший контингент.

“Більшість полонених, які беруть наші хлопці, це військовослужбовці підрозділу так званого “Шторм-Z”. Це люди, яких вербують в місцях позбавлення волі. І відповідна психологія, їх дії, вони несуть відбиток цього аспекту. Нещодавно були в нас полонені, вони розповідали, що адміністрація зон позбавлення волі прибігають до хитрощів, до омани. Вони накидують зайві якісь обвинувачення, щоб збільшити строк, щоб змусити цих хлопців підписати контракт і відправитися на війну в Україну”, – зазначив військовий.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, у 57 окремій мотопіхотній бригаді ім. Костя Гордієнка повідомляли, що в українському полоні опинився кенієць Еванс, який здався захисникам на Вовчанському напрямку.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

