Live
  • Сб 20.09.2025
  • Харьков  +14°С
  • USD 41.25
  • EUR 48.79

Воин: большинство пленных на севере от Харькова – бывшие заключенные

Украина 21:35   20.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Воин: большинство пленных на севере от Харькова – бывшие заключенные Скриншот

Волчанск до сих пор остается для врага одной из главных целей на севере области, констатировал в эфире нацмарафона руководитель группы взаимодействия со СМИ бригады «Форпост» Дмитрий Усов. 

В основном, город важен для россиян из-за агрегатного завода. Это, объяснил боец, еще одна важный объект для ВС РФ, ведь там они могут надежно закрепиться и удерживать занятые позиции.

Усов отметил: иностранцев, которые воюют на стороне РФ на Южно-Слобожанском направлении бойцы бригады «Форпост» еще не встречали. Здесь воюет преимущественно совсем другой контингент.

«Большинство пленных, которых берут наши ребята, это военнослужащие подразделения так называемого «Шторм-Z». Это люди, которых вербуют в местах лишения свободы. И соответствующая психология, их действия, они отражают этот аспект. Недавно были у нас пленные, они рассказывали, что администрация зон лишения свободы прибегают к хитростям, к заблуждению. Они набрасывают лишние обвинения, чтобы увеличить срок, чтобы заставить этих ребят подписать контракт и отправиться на войну в Украину», – отметил военный.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, в 57 отдельной мотопехотной бригады им. Костя Гордиенко сообщали, что в украинском плену оказался кениец Эванс, сдавшийся защитникам на Волчанском направлении.

Читайте также: Пять БпЛА атаковали Чугуев – что известно об обстреле

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Новости по теме:

20.09.2025
Украинские защитники отбили территории – вечерняя сводка Генштаба
20.09.2025
Сколько атак РФ отбили СОУ на Харьковщине за сутки – данные Генштаба
20.09.2025
РФ заявляет об успехах на севере области и в Купянске – что говорят в ISW
19.09.2025
О 15 боях на севере от Харькова сообщает Генштаб ВСУ
18.09.2025
Новости Харькова — главное 18 сентября: успехи РФ возле Купянска, взрыв

Популярно
Пять БпЛА атаковали Чугуев – что известно об обстреле
Пять БпЛА атаковали Чугуев – что известно об обстреле
20.09.2025, 19:37
Новости Харькова — главное 20 сентября: контратаки ВСУ, обстрел Чугуева
Новости Харькова — главное 20 сентября: контратаки ВСУ, обстрел Чугуева
20.09.2025, 21:00
«Ждуни» или жертвы живут в Купянске? Что происходит в городе: обзор фронта
«Ждуни» или жертвы живут в Купянске? Что происходит в городе: обзор фронта
20.09.2025, 20:00
Целая семья спаслась чудом: как жителей Харьковщины не настиг обстрел
Целая семья спаслась чудом: как жителей Харьковщины не настиг обстрел
20.09.2025, 13:50
Туманно и облачно: прогноз погоды на 21 сентября
Туманно и облачно: прогноз погоды на 21 сентября
20.09.2025, 20:40
Воин: большинство пленных на севере от Харькова – бывшие заключенные
Воин: большинство пленных на севере от Харькова – бывшие заключенные
20.09.2025, 21:35
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Воин: большинство пленных на севере от Харькова – бывшие заключенные»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 сентября 2025 в 21:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Волчанск до сих пор остается для врага одной из главных целей на севере области, констатировал в эфире нацмарафона руководитель группы взаимодействия со СМИ бригады «Форпост»".