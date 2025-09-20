Воин: большинство пленных на севере от Харькова – бывшие заключенные

Волчанск до сих пор остается для врага одной из главных целей на севере области, констатировал в эфире нацмарафона руководитель группы взаимодействия со СМИ бригады «Форпост» Дмитрий Усов.

В основном, город важен для россиян из-за агрегатного завода. Это, объяснил боец, еще одна важный объект для ВС РФ, ведь там они могут надежно закрепиться и удерживать занятые позиции.

Усов отметил: иностранцев, которые воюют на стороне РФ на Южно-Слобожанском направлении бойцы бригады «Форпост» еще не встречали. Здесь воюет преимущественно совсем другой контингент.

«Большинство пленных, которых берут наши ребята, это военнослужащие подразделения так называемого «Шторм-Z». Это люди, которых вербуют в местах лишения свободы. И соответствующая психология, их действия, они отражают этот аспект. Недавно были у нас пленные, они рассказывали, что администрация зон лишения свободы прибегают к хитростям, к заблуждению. Они набрасывают лишние обвинения, чтобы увеличить срок, чтобы заставить этих ребят подписать контракт и отправиться на войну в Украину», – отметил военный.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, в 57 отдельной мотопехотной бригады им. Костя Гордиенко сообщали, что в украинском плену оказался кениец Эванс, сдавшийся защитникам на Волчанском направлении.