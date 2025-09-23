Кения расследует факты возможной продажи своих граждан в рабство РФ

По данным МИД Кении, есть уже несколько случаев, когда РФ использовала африканцев в своих военных целях.

О скандале, который разгорелся в Кении, рассказали в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины. Почвой для этого стала информация о том, что украинские защитники взяли в плен кенийца Эванса. Мужчина сдался ВСУ на Волчанском направлении и признался, что попал в армию РФ из-за обмана россиян. По его словам, он отправился в Россию как турист. Впечатлившись красотами страны-агрессора, Эванс согласился остаться и подписал договор, в котором ему якобы предлагали работу. Но позже он оказался в военном лагере. Мужчина утверждал: даже не догадывался, что работа будет связана с армией,

В Кении отметили: таким обманным путем на фронт могли вывезти нескольких жителей их страны. Они уже в плену ВСУ.

«Это не первый случай, когда Россия использует африканцев в своих военных целях. Ранее стало известно о массовой вербовке женщин из Южной Африки на «работу» в особую экономическую зону «Алабуга». На самом же деле их заставляли работать на производстве военных дронов, которыми РФ атакует украинские города», – отметили в ЦПД.

И добавили: правительство Кении уже начало официальное расследование возможной продажи своих граждан в рабство для армии России.