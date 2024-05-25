Прорыв границы в Харьковской области: ГБР проверяет 28 командиров — СМИ

Территориальное управление ГБР в Полтаве изымает ряд тайных военных документов в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам прорыва оккупантами государственной границы в Харьковской области, сообщает «Главком» со ссылкой на данные судебного реестра.

По данным досудебного расследования, 10 мая 2024 года в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Харьков», оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», Сухопутных войск ВСУ возле сел Стрелечье, Красное, Борисовка, Пильное Харьковского района и Гатище Чугуевского района Харьковской области, а также других населенных пунктов Харьковщины (вдоль линии госграницы Украины с РФ) во время наступления россиян имели место факты оставления боевых позиций подразделениями ВСУ. Речь идет о подразделениях численностью в одну роту, которые входили в состав первого эшелона обороны. В результате этой внештатной ситуации наступление россиян пришлось отбивать силами второго эшелона обороны.

По версии следствия, командование 125 бригады и подчиненные ей подразделения, в том числе 415 отдельного стрелкового батальона, 23 механизированной бригады, 172 отдельного стрелкового якобы не организовали должным образом оборону позиций на границе Харьковской области и РФ, что привело к потере в военной технике и личного состава подразделения. Всего в делах фигурирует фамилии 28 военнослужащих (командующий оперативно-тактической группировки, командир бригады, командиры батальонов, командиры рот, начальник отделения разведки штаба), причастность которых проверяет ГБР.

Следствие получило доступ к решениям командиров указанных военных формирований по выполнению боевых распоряжений в районе происшествия; документов о достоверных данных об укомплектованности личным составом, вооружением и военной техникой вышеуказанных воинских частей на 10 мая 2024; документов о состоянии фортификационного оборудования в месте происшествия и инженерных ограждений; формуляров заграждений и других документов.

В настоящее время в рамках расследования назначена военная экспертиза. Само же уголовное производство возбуждено 11 мая 2024 года по фактам небрежного отношения к военной службе (ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса) и самовольному уходу с поля боя (ст. 429 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этим статьям – 10 лет лишения свободы.

Ранее в 125-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ отреагировали на упреки правоохранителей: Силы обороны были готовы к наступлению и с позиций никто не отступал.

«То ли от незнания ситуации, или от желания навредить, отдельные резиденты социальных сетей распространяют совершенно ложную информацию о неготовности Сил обороны к наступлению врага, или еще хуже, об отступлении отдельных подразделений из вверенных им оборонных рубежей», – сказал командир 125 бригады генерал- лейтенант Артур Горбенко.

К моменту нападения РФ комбриг заверил: ситуация в полосе обороны его бригады сложная, но контролируемая. «Населенные пункты, в которые зашел враг, расположены в постоянной «серой зоне», а потому успех противника достаточно условен и стоит ему огромных потерь в технике и живой силе», – добавил генерал-лейтенант Артур Горбенко.

Напомним, в конце декабря 2023 года начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что задачи по строительству фортификационных сооружений в Харьковской области, поставленные в 2022 году, выполнены на 98%. После завершения этих работ должен был начаться новый этап.

В 2024 году на строительство фортификаций Кабмин выделил ХОВА из резервного фонда госбюджета 3,9 миллиарда гривен. В конце февраля проект «Наші гроші» писал, что в течение нескольких дней ХОВА заказала строительство фортификаций на рекордную сумму — более 2 миллиардов гривен. 4 марта Синегубов сообщил, что в регионе переходят к третьему этапу возведения оборонных сооружений.

14 марта Синегубов на пресс-конференции рассказывал, что к строительству фортификаций в регионе привлечены более 27 компаний (около 500 строителей). Сроки, когда сооружения должны быть построены, как и объемы работ и степень готовности объектов начальник ХОВА не назвал. Лишь отметил, что работы такого масштаба в регионе еще не выполняли.

Вопрос отсутствия минных заграждений в приграничье Харьковщины, когда его заняли оккупанты, 12 мая поднял журналист Андрей Цаплиенко. О том, что нет укреплений — заявил командир подразделения ВСУ Денис Ярославский. Замначальника ХОВА Роман Семенуха отметил, что «построенные силами областной администрации фортификации занимают Силы обороны Украины». Относительно того, что укрытия для военных есть не везде, Семенуха сообщил, что «администрация выполняла работы по одной из полос, занимаемых военными». Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил слова своего заместителя, а также предупредил об активизации вражеской ИПсО.

Первая линия обороны на Харьковщине была, но не того качества, а строить ее начали за два-три месяца до вражеского наступления, рассказал один из командиров харьковского спецподразделения ГУР МОУ «Kraken» Константин Немичев.