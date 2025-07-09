Обещал работу в ГБР за $20 тысяч: харьковчанина будут судить, что ему «светит»
Правоохранители передали в суд дело 47-летнего жителя Харькова. По данным следствия, мужчина предлагал помощь в трудоустройстве на должность следователя в ГБР.
В Харьковской областной прокуратуре отметили: фигурант уверял, что у него есть связи в этом правоохранительном органе, которые якобы позволят беспрепятственно обеспечить положительный результат конкурсного отбора.
«Он утверждал, что во время тестирования достаточно создать видимость сдачи экзамена, а «успешное прохождение» — гарантированно», — добавили в прокуратуре.
Свою «услугу» мужчина оценил в 20 тысяч долларов. При этом он подчеркнул, что для начала подачи документов на конкурс необходимо передать первый транш – 10 000 долларов, установили правоохранители.
19 февраля фигуранта задержали во время встречи с клиентом.
«Чтобы произвести впечатление влиятельного человека, он приехал на элитном автомобиле и был одет в военную форму с шевронами», — уточнили в прокуратуре.
В ГБР рассказали, что мужчине инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УКУ). Если вину докажут, ему грозит до 8 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 9 июля 2025 в 12:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители передали в суд дело 47-летнего жителя Харькова. По данным следствия, мужчина предлагал помощь в трудоустройстве на должность следователя в ГБР.".