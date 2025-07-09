Обіцяв роботу в ДБР за $20 тисяч: харків’янина судитимуть, що йому «світить»
Правоохоронці передали у суд справу 47-річного жителя Харкова. За даними слідства, чоловік пропонував допомогу в працевлаштуванні на посаду слідчого у ДБР.
У Харківській обласній прокуратурі зазначили: фігурант запевняв, що має зв’язки в цьому правоохоронному органі, які нібито дозволять безперешкодно забезпечити позитивний результат конкурсного відбору.
«Він стверджував, що під час тестування достатньо лише створити видимість складання іспиту, а «успішне проходження» — гарантовано», – додали в прокуратурі.
Свою «послугу» чоловік оцінив у 20 тисяч доларів. При цьому він наголосив, що для початку подачі документів на конкурс необхідно передати перший транш — 10 000 доларів, встановили правоохоронці.
19 лютого фігуранта затримали під час зустрічі з клієнтом.
«Щоб справити враження впливової особи, він приїхав на елітному автомобілі та був одягнений у військову форму з шевронами», – уточнили в прокуратурі.
У ДБР розповіли, що чоловіку інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 ККУ). Якщо провину доведуть, йому загрожує до 8 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2025 в 12:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці передали у суд справу 47-річного жителя Харкова. За даними слідства, чоловік пропонував допомогу в працевлаштуванні на посаду слідчого у ДБР.".