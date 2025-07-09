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Обіцяв роботу в ДБР за $20 тисяч: харків’янина судитимуть, що йому «світить»

Суспільство 12:36   09.07.2025
Вікторія Яковенко
Обіцяв роботу в ДБР за $20 тисяч: харків’янина судитимуть, що йому «світить» Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці передали у суд справу 47-річного жителя Харкова. За даними слідства, чоловік пропонував допомогу в працевлаштуванні на посаду слідчого у ДБР.

У Харківській обласній прокуратурі зазначили: фігурант запевняв, що має зв’язки в цьому правоохоронному органі, які нібито дозволять безперешкодно забезпечити позитивний результат конкурсного відбору.

«Він стверджував, що під час тестування достатньо лише створити видимість складання іспиту, а «успішне проходження» — гарантовано», – додали в прокуратурі.

Свою «послугу» чоловік оцінив у 20 тисяч доларів. При цьому він наголосив, що для початку подачі документів на конкурс необхідно передати перший транш — 10 000 доларів, встановили правоохоронці.

19 лютого фігуранта затримали під час зустрічі з клієнтом.

«Щоб справити враження впливової особи, він приїхав на елітному автомобілі та був одягнений у військову форму з шевронами», – уточнили в прокуратурі.

харьковчанин продавал работу в ГБР
Фото: Харківська обласна прокуратура

У ДБР розповіли, що чоловіку інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 ККУ). Якщо провину доведуть, йому загрожує до 8 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Обіцяв роботу в ДБР за $20 тисяч: харків’янина судитимуть, що йому «світить»»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2025 в 12:36;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці передали у суд справу 47-річного жителя Харкова. За даними слідства, чоловік пропонував допомогу в працевлаштуванні на посаду слідчого у ДБР.".