Прорив кордону на Харківщині: ДБР перевіряє 28 командирів – ЗМІ

Територіальне управління ДБР у Полтаві вилучає низку таємних військових документів у рамках кримінальної справи, відкритої за фактами прориву окупантами державного кордону у Харківській області, повідомляє «Главком» із посиланням на дані судового реєстру.

За даними досудового розслідування, 10 травня 2024 року у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Харків», оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», Сухопутних військ ЗСУ біля сіл Стрілеча, Красне, Борисівка, Пильне Харківського району та Гатище Чугуївського району Харківської області, а також інших населених пунктів Харківщини (вздовж лінії держкордону України з РФ) під час наступу росіян мали місце факти залишення бойових позицій підрозділами ЗСУ. Йдеться про підрозділи чисельністю до однієї роти, які входили до складу першого ешелону оборони. Внаслідок цієї позаштатної ситуації наступ росіян довелося відбивати силами другого ешелону оборони.

За версією слідства, командування 125 бригади та підпорядковані їй підрозділи, у тому числі 415 окремого стрілецького батальйону, 23 механізованої бригади, 172 окремого стрілецького начебто не організували належним чином оборону позицій на кордоні Харківської області та РФ, що призвело до втрати вказаних позицій, військової техніки та особового складу підрозділу. Всього у матеріалах справи фігурує прізвища 28 військовослужбовців (командувач оперативно-тактичного угруповання, командир бригади, командири батальйонів, командири рот, начальник відділення розвідки штабу), причетність яких перевіряє ДБР.

Слідство отримало доступи до рішень командирів вказаних військових формувань щодо виконання бойових розпоряджень в районі події; документів щодо достовірних даних про укомплектованості особовим складом, озброєнням та військової технікою вищевказаних військових частин на 10 травня 2024 року; документів щодо стану фортифікаційного обладнання у місці події та інженерних загороджень; формулярів загороджень та інших документів.

Наразі у рамках розслідування призначено військову експертизу. Саме ж кримінальне провадження відкрито 11 травня 2024 року за фактами недбалого ставлення до військової служби (ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу) і самовільного залишення поля бою (ст. 429 Кримінального кодексу). Максимальне покарання за цими статтями – 10 років позбавлення волі.

Раніше у 125 окремій бригаді територіальної оборони ЗСУ відреагували на закиди правоохоронців: Сили оборони були готові до наступу і з позицій ніхто не відступав.

«Чи то від незнання ситуації, чи від бажання нашкодити, окремі резиденти соціальних мереж розповсюджують абсолютно неправдиву інформацію про неготовність Сил оборони до наступу ворога, або ще гірше, про відступ окремих підрозділів із ввірених їм оборонних рубежів», – сказав командир 125 бригади генерал-лейтенант Артур Горбенко.

На момент нападу РФ комбриг запевнив: ситуація в смузі оборони його бригади складна, але контрольована. «Населені пункти, в які зайшов ворог, розташовані у постійній «сірій зоні», а тому успіх противника є достатньо умовним і коштує йому величезних втрат в техніці і живій силі», – додав генерал-лейтенант Артур Горбенко.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що завдання з будівництва фортифікаційних споруд у Харківській області, поставлені у 2022 році, виконані на 98%. Після завершення цих робіт мав розпочатися новий етап.

У 2024 році на будівництво фортифікацій Кабмін виділив ХОВА з резервного фонду держбюджету 3,9 мільярда гривень. Наприкінці лютого проєкт «Наші гроші» писав, що протягом кількох днів ХОВА замовила будівництво фортифікацій на рекордну суму – понад 2 мільярди гривень. 4 березня Синєгубов повідомив, що у регіоні переходять до третього етапу зведення оборонних споруд.

14 березня Синєгубов на пресконференції розповідав, що до будівництва фортифікацій у регіоні залучено понад 27 компаній (близько 500 будівельників). Строки, коли споруди мають бути зведені, а також обсяги робіт та ступінь готовності об’єктів начальник ХОВА не назвав. Лише зазначив, що роботи такого масштабу у регіоні ще не виконували.

Питання відсутності мінних загороджень у прикордонні Харківщини, коли його зайняли окупанти, 12 травня порушив журналіст Андрій Цаплієнко. Про те, що немає укріплень – заявив командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський. Заступник начальника ХОВА Роман Семенуха зазначив, що «збудовані силами обласної адміністрації фортифікації займають Сили оборони України». Щодо того, що укриття для військових є не скрізь, Семенуха повідомив, що «адміністрація виконувала роботи по одній зі смуг, які займають військові». Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив слова свого заступника, а також попередив про активізацію ворожої ІПсО.

Перша лінія оборони на Харківщині була, але не тієї якості, а будувати її почали за два-три місяці до ворожого наступу, розповів один із командирів харківського спецпідрозділу ГУР МОУ «Kraken» Костянтин Немічев.