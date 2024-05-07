Майстер лісу на Харківщині “не помітив”, як нарубали дерев на 2,6 млн грн

На Харківщині про підозру в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, повідомили співробітнику Зміївського лісгоспу.

“У травні 2023 року у вказаному лісгоспі здійснювались вибіркові санітарні рубки. Під час них невідомими особами незаконно було вирубано та вивезено з території майже 300 здорових дерев. Через несумлінне виконання власних обовʼязків майстер лісу цього “не побачив”, – пояснили суть справи у пресслужбі Харківської обласної прокуратури

За оцінками експертизи, таким чином майстер лісу завдав державі збитків на суму понад 2,6 млн грн.

“Майстер лісу не тільки допустив незаконні рубки, а й ще не забезпечив охорону деревини, через що її безперешкодно вивезли з території лісництва. Вирішується питання щодо арешту майна фігуранта для відшкодування завданих збитків“, – доповнила пресслужба ДБР.