Мастер леса на Харьковщине «не заметил», как нарубили деревьев на 2,6 млн грн

На Харьковщине о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, сообщили сотруднику Змиевского лесхоза.

«В мае 2023 в указанном лесхозе осуществлялись выборочные санитарные рубки. Во время них неизвестными лицами незаконно были вырублены и вывезены с территории почти 300 здоровых деревьев. Из-за недобросовестного выполнения собственных обязанностей мастер леса этого «не увидел», — пояснили суть дела в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

По оценкам экспертизы, таким образом мастер леса нанес государству ущерб на сумму более 2,6 млн грн.

«Мастер леса не только допустил незаконные рубки, но еще не обеспечил охрану древесины, из-за чего ее беспрепятственно вывезли с территории лесничества. Решается вопрос об аресте имущества фигуранта для возмещения нанесенного ущерба», — дополнила пресс-служба ГБР.