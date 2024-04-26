У Харкові поліціянт хотів “заробити на колаборантах” $100 тис.: хто він
Харківський антикорупційний центр назвав імена двох фігурантів гучної справи, яку передало до суду Державне бюро розслідувань. Їх затримали у Харкові у серпні 2023 року.
“Перед судом постане правоохоронець, який намагався видурити 100 тис. доларів у людей, що перевірялись на причетність до колабораційної діяльності”, – повідомила пресслужба ДБР.
Там уточнили, що розслідування проводили за сприяння керівництва Національної поліції України – “щодо посадовця одного з районних управлінь правоохоронного органу регіону та його спільника – колишнього колеги”.
“За даними ХАЦ, мова йде про заступника начальника Харківського управління поліції № 2 Олега Вітера та його колишнього колегу Ігоря Шпатенка. На початку вересня минулого року полковника поліції Вітера звільнили з поліції. Він подав позов про поновлення на посаді, але суд першої інстанції відмовив йому, зараз триває розгляд в апеляційній інстанції”, – поінформував Харківський антикорупційний центр.
Звинувачують фігурантів справи в закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Фабула історії, з погляду слідства, така: чоловіки дізналися, що одного з їхніх спільних знайомих перевіряють на причетність до колабораційної діяльності та “запропонували допомогти”.
“За свої послуги ділки у погонах зажадали 100 тис. доларів США, причому за цю суму обіцяли допомогти не лише йому, а й ще двом фігурантам цього кримінального провадження”, – зазначили у ДБР.
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Для переконливості обвинувачені, за версією слідчих, видрукували виписку з ЄРДР та розповіли знайомому, що вже скоро йому та іншим фігурантам повідомлять про підозри. У процесі переговорів суму “за відмазування” зменшили до 70 тисяч доларів.
“Насправді, за інформацією слідства, вони взагалі не планували виконувати якісь дії, а просто таким чином хотіли нажитися на чоловіках, оскільки знали, що провадження має бути закрите через відсутність складу злочину”, – наголосили в Державному бюро розслідувань.
Харківські антикорупціонери повідомили подробиці про обвинувачених. За їхніми даними, їх затримали в один день – 5 серпня, причому Ігоря Шпатенка – при отриманні грошей, поряд із будівлею школи №58 по пр. Ювілейному.
“Шпатенко раніше був старшим оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції у Київському райвідділі поліції ГУНП в Харківській області, але в липні 2020 року звільнився. Саме тоді Police Control повідомляв про те, що СБУ викрила та затримала оперуповноважених Київського відділу поліції Харкова, які вимагали гроші з наркозалежних. Без оформлення процесуальних документів вони затримували людей, які збирали “закладки”, а потім вимагали гроші від них або від родичів. Серед затриманих оперуповноважених був і Шпатенко. Зараз справу вже передали до суду, і Шпатенко у ній у статусі обвинуваченого”, – поінформував ХАЦ.
Не менш “строката” біографія й у “свіжозвільненого” співробітника поліції Вітера.
“Як нам вдалося дізнатися, людину, на ім’я Вітер Олег Романович звільняють із поліції не вперше. У 2013 році його вигнали так само через відкрите кримінальне провадження”, – повідомили в антикорупційному центрі.
Справа, в якій Вітер є обвинуваченим, триває з 2013 року. Наразі її розглядає Ленінський райсуд Харкова. А стосується вона “вибивання показань” у затриманого – того нібито змусили за допомогою побоїв підписати дозвіл на проведення особистого огляду та пояснення про придбання, виготовлення та зберігання без мети збуту марихуани, а також підроблений протокол про адмінправопорушення.
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“Після цього від затриманого вимагали сплатити 5 000 доларів, а оскільки таких грошей у нього не було, змусили переоформити “Нісан Максима”, яким він володів за довіреністю. Через погрози чоловік склав письмову розписку про отримання від підставної особи 6500 доларів за передачу автівки, а також передав автомобіль, ключі та документи на нього”, – поінформували в ХАЦ.
Ще одна характерна деталь – щоб Вітер вийшов із СІЗО, за нього 15 вересня 2023 року внесли заставу у розмірі 8,05 млн грн. Згодом суму застави зменшили до 1 271 760 грн, 6 780 240 грн повернуть заставодавцю.
“Під час обшуку у Вітера вилучили готівки на загальну суму 119 700 доларів, згодом ці гроші арештували. Варто зазначити, що в деклараціях Вітера за 2022–2023 роки такої суми збережень у сім’ї не було”, – зазначили у Харківському антикорупційному центрі.
Обвинувальний акт у новій справі проти колишніх поліціянтів – уже у суді.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 08:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський антикорупційний центр назвав імена двох фігурантів гучної справи, яку передало до суду Державне бюро розслідувань. Їх затримали у Харкові у серпні 2023 року".