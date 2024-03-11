14 років тюрми: вирок отримав очільник окупаційної адміністрації Балаклії

Засудили колаборанта, який під час захоплення Харківщини очолював окупаційну адміністрацію у місті Балаклія.

За даними Харківської обласної прокуратури на початку червня 2022 року чоловік обійняв посаду «исполняющего обязанности начальника Балаклейского отдела полиции Изюмского района Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».

А вже потім його перепризначили на посаду «и.о. начальника Балаклейского территориального управления Изюмской ВГА Харьковской области».

Як розповів речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, на цій посаді колаборант поширював кремлівський режим на території міста, у тому числі допомагав загарбникам проводити репресії проти учасників руху опору. Зрадника затримали під час звільнення Куп’янська, де він переховувався від правосуддя.

Суд визнав фігуранта винним за ч. 5 та ч. 7 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Він проведе у тюрмі 14 років. Крім цього, у нього конфіскували приватне майно: елітну нерухомість загальною площею майже 200 м², а також позашляховик преміум-класу.