14 лет тюрьмы: приговор получил глава оккупационной администрации Балаклеи
Приговорили коллаборанта, который во время захвата Харьковщины возглавлял оккупационную администрацию в городе Балаклея.
По данным Харьковской областной прокуратуры в начале июня 2022 года мужчина вступил в должность «исполняющего обязанности начальника Балаклейского отдела полиции Изюмского района Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».
А уже потом его переназначили на должность «и.о. начальника Балаклейского территориального управления Изюмской ВГА в Харьковской области».
Как рассказал пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, на этом посту коллаборант распространял кремлевский режим на территории города, в том числе помогал захватчикам проводить репрессии против участников движения сопротивления. Предателя задержали во время освобождения Купянска, где он скрывался от правосудия.
Суд признал фигуранта виновным по ч. 5 и ч. 7 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность). Он проведет в тюрьме 14 лет. Кроме того, у него конфисковали частное имущество: элитную недвижимость общей площадью почти 200 м², а также внедорожник премиум-класса.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: администрация, Балаклія, Балаклея, колаборант, коллаборант, окупація, приговорили, прокуратура, СБУ, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 16:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приговорили коллаборанта, который во время захвата Харьковщины возглавлял оккупационную администрацию в городе Балаклея.".