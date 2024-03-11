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14 лет тюрьмы: приговор получил глава оккупационной администрации Балаклеи

Общество 16:16   11.03.2024
Виктория Яковенко
14 лет тюрьмы: приговор получил глава оккупационной администрации Балаклеи Фото: Владислав Абдула

Приговорили коллаборанта, который во время захвата Харьковщины возглавлял оккупационную администрацию в городе Балаклея.

По данным Харьковской областной прокуратуры в начале июня 2022 года мужчина вступил в должность «исполняющего обязанности начальника Балаклейского отдела полиции Изюмского района Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».

А уже потом его переназначили на должность «и.о. начальника Балаклейского территориального управления Изюмской ВГА в Харьковской области».
Как рассказал пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, на этом посту коллаборант распространял кремлевский режим на территории города, в том числе помогал захватчикам проводить репрессии против участников движения сопротивления. Предателя задержали во время освобождения Купянска, где он скрывался от правосудия.

Суд признал фигуранта виновным по ч. 5 и ч. 7 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность). Он проведет в тюрьме 14 лет. Кроме того, у него конфисковали частное имущество: элитную недвижимость общей площадью почти 200 м², а также внедорожник премиум-класса.

Фото, видео: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 16:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приговорили коллаборанта, который во время захвата Харьковщины возглавлял оккупационную администрацию в городе Балаклея.".