В Харькове полицейский хотел «заработать на коллаборантах» $100 тыс.: кто он
Харьковский антикоррупционный центр назвал имена двух фигурантов громкого дела, которое передало в суд Государственное бюро расследований. Их задержали в Харькове в августе 2023 года.
«Перед судом предстанет страж порядка, который пытался выманить 100 тыс. долларов у людей, проверявшихся на причастность к коллаборационной деятельности», — сообщила пресс-служба ГБР.
Там уточнили, что расследование проводили при содействии руководства Национальной полиции Украины — «в отношении чиновника одного из районных управлений правоохранительного органа региона и его сообщника — бывшего коллеги».
«По данным ХАЦ, речь идет о заместителе начальника Харьковского управления полиции № 2 Олеге Витере и его бывшем коллеге Игоре Шпатенко. В начале сентября прошлого года полковника полиции Витера уволили из полиции. Он подал иск о восстановлении в должности, но суд первой инстанции отказал ему, сейчас идет рассмотрение в апелляционной инстанции», — проинформировал Харьковский антикоррупционный центр.
Обвиняют фигурантов дела в законченном покушении на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием. Фабула истории, с точки зрения следствия, такова: мужчины узнали, что одного из их общих знакомых проверяют на причастность к коллаборационной деятельности и «предложили помочь».
«За свои услуги дельцы в погонах потребовали 100 тыс. долларов США, причем за эту сумму обещали помочь не только ему, но еще двум фигурантам этого уголовного производства», — отметили в ГБР.
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Для убедительности обвиняемые, по версии следователей, распечатали выписку из ЕРДР и рассказали знакомому, что уже скоро ему и другим фигурантам сообщат о подозрениях. В процессе переговоров сумму «за отмазывание» уменьшили до 70 тыс. долларов.
«На самом деле, по информации следствия, они вообще не планировали выполнять какие-либо действия, а просто таким образом хотели нажиться на мужчинах, поскольку знали, что производство должно быть закрыто из-за отсутствия состава преступления», подчеркнули в Государственном бюро расследований.
Харьковские антикоррупционеры сообщили подробности об обвиняемых. По их данным, их задержали в один день — 5 августа, причем Игоря Шпатенко — при получении денег, рядом со зданием школы №58 по пр. Юбилейному.
«Шпатенко ранее был старшим оперуполномоченным сектора раскрытия преступлений против собственности отдела криминальной полиции в Киевском райотделе полиции ГУНП в Харьковской области, но в июле 2020 года уволился. Именно тогда «Police Control» сообщал о том, что СБУ разоблачила и задержала оперуполномоченных Киевского отдела полиции Харькова, требовавших деньги с наркозависимых. Без оформления процессуальных документов они задерживали людей, которые собирали закладки, а затем требовали деньги от них или от родственников. Среди задержанных оперуполномоченных был и Шпатенко. Сейчас дело уже передано в суд, и Шпатенко по нему в статусе обвиняемого», — проинформировал ХАЦ.
Не менее «пестрая» биография и у «свежеуволенного» сотрудника полиции Витера.
«Как нам удалось узнать, человека по имени Витер Олег Романович увольняют из полиции не впервые. В 2013 году его изгнали так же из-за открытого уголовного производства», — сообщили в антикоррупционном центре.
Дело, в котором Витер является обвиняемым, тянется с 2013 года. Сейчас его рассматривает Ленинский райсуд Харькова. А касается оно «выбивания показаний» у задержанного — того якобы заставили посредством побоев подписать разрешение на проведение личного досмотра и объяснение о приобретении, изготовлении и хранения без цели сбыта марихуаны, а также — поддельный протокол об админправонарушениях.
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«После этого от задержанного требовали уплатить 5000 долларов, а поскольку таких денег у него не было, заставили переоформить «Ниссан Максима», которым он владел по доверенности. Из-за угроз мужчина составил письменную расписку о получении от подставного лица 6500 долларов за передачу автомобиля, а также передал автомобиль, ключи и документы на него», — проинформировали в ХАЦ.
Еще одна характерная деталь — чтобы Витер вышел из СИЗО, за него 15 сентября 2023 года внесли залог в размере 8,05 млн грн. Следом сумму залога уменьшили до 1 271 760 грн, 6 780 240 грн вернут залогодателю.
«Во время обыска у Витера изъяли наличные деньги на общую сумму 119 700 долларов, впоследствии эти деньги арестовали. Следует отметить, что в декларациях Витера за 2022-2023 годы такой суммы сбережений в семье не было»- отметили в Харьковском антикоррупционном центре.
Обвинительный акт по новому делу против бывших полицейских — уже в суде.
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 08:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский антикоррупционный центр назвал имена двух фигурантов громкого дела, которое передало в суд Государственное бюро расследований. Их задержали в Харькове в августе 2023 года".