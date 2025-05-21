За границу за $50 000: житель Харькова искал клиентов-уклонистов
ГБР сообщило о раскрытии очередной схемы бегства мужчин из Украины. Задержали киевлянина и жителя Харькова.
В Государственном бюро расследований сообщили: через госграницу планировали переправить четырех мужчин призывного возраста. В организации подозревают военнослужащего из Киева и его харьковского «бизнес-партнера».
«Общая сумма «тура с комфортом» составила 50 тыс. долларов США», — уточнили в ГБР.
За эти деньги харьковчанин, который, по данным следствия, искал «клиентов», обещал выезд из Украины через пункт пропуска на спецтранспорте.
«Он уверял, что все формальности будут решены на месте благодаря нужным связям. Из общей суммы он планировал оставить себе 10 тысяч долларов, остальное — передать участникам схемы, в том числе военному. Военнослужащий должен был доставить мужчин до границы на автомобиле со спецсигналами и обеспечить беспрепятственный проезд, используя свое служебное положение», — пояснили суть следователи.
Читайте также: Пару планов для побега за границу: в Харькове разоблачили схему для уклонистов
Однако результатом этой затеи стало то, что и военного, и его «менеджера по продажам» задержали при передаче им оговоренной суммы. Автомобиль, на котором должны были вывозить живой груз за границу, изъяли. Фигурантам сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу, совершенной организованной группой. Сейчас — они в СИЗО, но могут выйти под залог, заплатив по 1 млн грн каждый. В перспективе у подозреваемых — тюремный срок до девяти лет.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: гбр, госграница, новости Харькова, побег, уклонисты;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «За границу за $50 000: житель Харькова искал клиентов-уклонистов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 мая 2025 в 10:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГБР сообщило о раскрытии очередной схемы бегства мужчин из Украины. Задержали киевлянина и жителя Харькова".