За границу за $50 000: житель Харькова искал клиентов-уклонистов

ГБР сообщило о раскрытии очередной схемы бегства мужчин из Украины. Задержали киевлянина и жителя Харькова.

В Государственном бюро расследований сообщили: через госграницу планировали переправить четырех мужчин призывного возраста. В организации подозревают военнослужащего из Киева и его харьковского «бизнес-партнера».

«Общая сумма «тура с комфортом» составила 50 тыс. долларов США», — уточнили в ГБР.

За эти деньги харьковчанин, который, по данным следствия, искал «клиентов», обещал выезд из Украины через пункт пропуска на спецтранспорте.

«Он уверял, что все формальности будут решены на месте благодаря нужным связям. Из общей суммы он планировал оставить себе 10 тысяч долларов, остальное — передать участникам схемы, в том числе военному. Военнослужащий должен был доставить мужчин до границы на автомобиле со спецсигналами и обеспечить беспрепятственный проезд, используя свое служебное положение», — пояснили суть следователи.

Однако результатом этой затеи стало то, что и военного, и его «менеджера по продажам» задержали при передаче им оговоренной суммы. Автомобиль, на котором должны были вывозить живой груз за границу, изъяли. Фигурантам сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу, совершенной организованной группой. Сейчас — они в СИЗО, но могут выйти под залог, заплатив по 1 млн грн каждый. В перспективе у подозреваемых — тюремный срок до девяти лет.