5,7 млн грн не задекларировал депутат Харьковского облсовета Субботин – НАПК
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) нашло признаки недостоверных сведений в декларации за 2021 год депутата Харьковского облсовета более чем на 5,7 млн грн.
Топ-чиновник не задекларировал доход жены в $210 тысяч (эквивалент 5,728 млн грн), полученный ею от близкого лица в виде подарка.
По результатам проверки НАПК составило обоснованный вывод и направило его в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
На основании указанных материалов НАБУ начало досудебное расследование.
Согласно справке, НАПК нашла нарушения в декларации депутата Виктора Субботина. Жена Субботина в 2015 году получила от матери деньги — от продажи дома и земельного участка.
Также НАБУ начало расследование по признакам незаконного обогащения, в том числе на основании материалов, собранных НАПК во время полных проверок деклараций должностного лица.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Виктор Субботин, гроші, декларация, деньги, НАБУ, НАПК, расследование;
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- • Дата публикации материала: 4 сентября 2024 в 16:16;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) нашло признаки недостоверных сведений в декларации за 2021 год депутата Харьковского облсовета более чем на 5,7 млн грн.".