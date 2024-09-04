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5,7 млн ​​грн не задекларировал депутат Харьковского облсовета Субботин – НАПК

Происшествия 16:16   04.09.2024
Оксана Якушко
5,7 млн ​​грн не задекларировал депутат Харьковского облсовета Субботин – НАПК Фото: пресс-служба ХОВА

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) нашло признаки недостоверных сведений в декларации за 2021 год депутата Харьковского облсовета более чем на 5,7 млн ​​грн.

Топ-чиновник не задекларировал доход жены в $210 тысяч (эквивалент 5,728 млн грн), полученный ею от близкого лица в виде подарка.

По результатам проверки НАПК составило обоснованный вывод и направило его в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

На основании указанных материалов НАБУ начало досудебное расследование.

Согласно справке, НАПК нашла нарушения в декларации депутата Виктора Субботина. Жена Субботина в 2015 году получила от матери деньги — от продажи дома и земельного участка.

Также НАБУ начало расследование по признакам незаконного обогащения, в том числе на основании материалов, собранных НАПК во время полных проверок деклараций должностного лица.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2024 в 16:16;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) нашло признаки недостоверных сведений в декларации за 2021 год депутата Харьковского облсовета более чем на 5,7 млн ​​грн.".