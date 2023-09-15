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Субботин заявил, что не выводил деньги «Турбоатома» через «Мегабанк»

Общество 20:51   15.09.2023
Оксана Горун
Субботин заявил, что не выводил деньги «Турбоатома» через «Мегабанк» Фото: пресс-служба ХОВА

Генеральный директор АО «Украинские энергетические машины» (ранее АО «Турбоатом») Виктор Субботин опроверг информацию экс-нардепа Александра Черненко, распространенную СМИ.

Заявление гендиректора и действующего депутата Харьковского облсовета от «Слуги народа» распространила пресс-служба «Украинских энергомашин».

«Генеральный директор АО «Украинские энергетические машины» (ранее АО «Турбоатом») Виктор Субботин опровергает опубликованную в некоторых СМИ информацию о якобы выводе им средств с предприятия через «Мегабанк», — подчеркнули в пресс-службе.

Так представители Субботина отреагировали на новость, которая облетела ряд СМИ 14-15 сентября. Со ссылкой на экс-нардепа Александра Черненко сообщали о том, что «директор государственного «Турбоатома» вывел с предприятия через свой «Мегабанк» 1,4 млрд грн». Кроме того, на своей странице в facebook Черненко отметил, что «Мегабанк» признан неплатежеспособным.

Сейчас запись, на которую ссылались в публикациях, на странице Черненко недоступна. А вот «герой» публикации Виктор Субботин в дополнение к опровержению от пресс-службы излагает подробности ситуации вокруг банкротства «Мегабанка». Так, по его информации, Окружной админсуд Киева признал противоправным и отменил решение правления НБУ «Об отнесении акционерного общества «Мегабанк» к категории неплатежеспособных». Шестой апелляционный админсуд оставил это решение в силе. Субботин подчеркнул, что все деньги «Украинских энергомашин», которые находились на счетах в «Мегабанке», остаются там в полном объеме.

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«В результате незаконных действий по осуществлению процедуры ликвидации АО «Мегабанк» денежные средства временно заблокированы, но какого-либо вывода денежных средств за пределы банка не происходило. Кроме этого, факт незаконного блокирования корреспондентского счета АО «Мегабанк» Национальным банком Украины с целью недопущения перечисления средств со счета в АО «Украинские энергетические машины» на счета предприятия в других банках также являются предметом рассмотрения вышеупомянутого судебного дела №640/12723/22″, — сообщил гендиректор АО «Украинские энергетические машины».

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 сентября 2023 в 20:51;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генеральный директор АО «Украинские энергетические машины» (ранее АО «Турбоатом») Виктор Субботин опроверг информацию экс-нардепа Александра Черненко, распространенную СМИ".