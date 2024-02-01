Приватизацию стратегического предприятия в Харькове отложили до конца войны
Приватизацию АО «Украинские энергетические машины» (объединенных заводов «Турбоатом» и «Электротяжмаш») сейчас не рассматривают, сообщил в интервью LIGA.net глава Фонда госимущества Виталий Коваль.
«Это сейчас стратегическое предприятие, которое работает на энергетику и на критические отрасли», — пояснил Коваль.
По его информации, 76% акций АО «Украинские энергетические машины» — в управлении Кабмина. И приватизацию до окончания полномасштабной войны с РФ проводить не планируют.
«Насколько мне известно, правительство не рассматривает возможность приватизации АО «Украинские энергетические машины» до завершения военного положения», — сказал глава ФГИ.
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Напомним, осенью 2023 года вокруг предприятия разгорелся скандал. Ряд СМИ со ссылкой на экс-нардепа Александра Черненко сообщали о том, что «директор государственного «Турбоатома» вывел с предприятия через свой «Мегабанк» 1,4 млрд грн». Гендиректор АО «Украинские энергетические машины» Виктор Субботин через свою пресс-службу опроверг эти утверждения. Следом пост, на который ссылались в публикациях, стал недоступен.
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- Категории: Харьков, Экономика; Теги: новости Харькова, приватизация, турбоатом, Украинские энергетические машины, фонд госимущества;
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2024 в 11:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приватизацию АО «Украинские энергетические машины» (объединенных заводов «Турбоатом» и «Электротяжмаш») сейчас не рассматривают, сообщил в интервью LIGA.net глава Фонда госимущества Виталий Коваль".