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Приватизацию стратегического предприятия в Харькове отложили до конца войны

Харьков 11:35   01.02.2024
Оксана Горун
Приватизацию стратегического предприятия в Харькове отложили до конца войны Фото: пресс-служба ХОГА

Приватизацию АО «Украинские энергетические машины» (объединенных заводов «Турбоатом» и «Электротяжмаш») сейчас не рассматривают, сообщил в интервью LIGA.net глава Фонда госимущества Виталий Коваль.

«Это сейчас стратегическое предприятие, которое работает на энергетику и на критические отрасли», — пояснил Коваль.

По его информации, 76% акций АО «Украинские энергетические машины» — в управлении Кабмина. И приватизацию до окончания полномасштабной войны с РФ проводить не планируют.

«Насколько мне известно, правительство не рассматривает возможность приватизации АО «Украинские энергетические машины» до завершения военного положения», — сказал глава ФГИ.

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Напомним, осенью 2023 года вокруг предприятия разгорелся скандал. Ряд СМИ  со ссылкой на экс-нардепа Александра Черненко сообщали о том, что «директор государственного «Турбоатома» вывел с предприятия через свой «Мегабанк» 1,4 млрд грн».  Гендиректор АО «Украинские энергетические машины» Виктор Субботин через свою пресс-службу опроверг эти утверждения. Следом пост, на который ссылались в публикациях, стал недоступен.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 февраля 2024 в 11:35;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приватизацию АО «Украинские энергетические машины» (объединенных заводов «Турбоатом» и «Электротяжмаш») сейчас не рассматривают, сообщил в интервью LIGA.net глава Фонда госимущества Виталий Коваль".