Приватизацію стратегічного підприємства у Харкові відклали до кінця війни
Приватизацію АТ “Українські енергетичні машини” (об’єднаних заводів “Турбоатом” та “Електроважмаш”) наразі не розглядають, повідомив у інтерв’ю LIGA.net голова Фонду держмайна Віталій Коваль.
“Це є зараз стратегічне підприємство, яке працює на енергетику та на критичні галузі”, – пояснив Коваль.
За його інформацією, 76% акцій АТ “Українські енергетичні машини” – в управлінні Кабміну. І приватизацію до закінчення повномасштабної війни із РФ проводити не планують.
“Наскільки мені відомо, уряд не розглядає можливості приватизації АТ “Українські енергетичні машини” до завершення воєнного стану”, – сказав голова ФДМ.
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Нагадаємо, восени 2023 року навколо підприємства спалахнув скандал. Ряд ЗМІ із посиланням на екснардепа Олександра Черненка повідомляли про те, що “директор державного “Турбоатому” вивів із підприємства через свій “Мегабанк” 1,4 млрд грн”. Гендиректор АТ “Українські енергетичні машини” Віктор Суботін через свою пресслужбу спростував ці твердження. Потім пост, на який посилалися в публікаціях, став недоступним.
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- Категорії: Економіка, Харків; Теги: новини Харкова, приватизация, турбоатом, Украинские энергетические машины, фонд госимущества;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2024 в 11:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Приватизацію АТ “Українські енергетичні машини” (об’єднаних заводів “Турбоатом” та “Електроважмаш”) наразі не розглядають, повідомив у інтерв’ю LIGA.net голова Фонду держмайна Віталій Коваль".