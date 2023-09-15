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Суботін заявив, що не виводив гроші “Турбоатома” через “Мегабанк”

Економіка 20:51   15.09.2023
Оксана Горун
Суботін заявив, що не виводив гроші “Турбоатома” через “Мегабанк”

Генеральний директор АТ “Українські енергетичні машини” (раніше АТ “Турбоатом”) Віктор Суботін спростував інформацію екснардепа Олександра Черненка, поширену ЗМІ.

Заяву гендиректора та чинного депутата Харківської облради від “Слуги народу” поширила пресслужба “Українських енергомашин”.

“Генеральний директор АТ “Українські енергетичні машини” (раніше АТ “Турбоатом”) Віктор Суботін спростовує опубліковану в деяких ЗМІ інформацію про нібито виведення ним коштів із підприємства через “Мегабанк”, – наголосили в пресслужбі.

Так представники Суботіна відреагували на новину, яка облетіла низку ЗМІ 14-15 вересня. З посиланням на екснардепа Олександра Черненка повідомляли про те, що “директор державного “Турбоатома” вивів із підприємства через свій “Мегабанк” 1,4 млрд грн”. Крім того, на своїй сторінці у фейсбуці Черненко зазначив, що “Мегабанк” визнаний неплатоспроможним.

Наразі запис, на який посилалися у публікаціях, на сторінці Черненка недоступний. А ось “герой” публікації Віктор Суботін, на додаток до спростування від пресслужби, виклав подробиці ситуації навколо банкрутства “Мегабанку”. Так, за його інформацією, Окружний адмінсуд Києва визнав протиправним та скасував рішення правління НБУ “Про віднесення акціонерного товариства “Мегабанк” до категорії неплатоспроможних”. Шостий апеляційний адмінсуд залишив це рішення чинним. Суботін наголосив, що всі гроші “Українських енергомашин”, які знаходилися на рахунках у “Мегабанку”, обліковуються там у повному обсязі.

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“Внаслідок незаконних дій щодо здійснення процедури ліквідації АТ “Мегабанк” грошові кошти тимчасово заблоковані, але будь-якого виведення грошових коштів за межі банку не відбувалось. Крім цього, факт незаконного блокування кореспондентського рахунку АТ “Мегабанк” Національним банком України з метою недопущення перерахування коштів з рахунку в АТ “Українські енергетичні машини” на рахунки підприємства в інших банках також є предметом розгляду вищезазначеної судової справи № 640/12723/22”, – повідомив гендиректор АТ “Українські енергетичні машини”.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2023 в 20:51;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генеральний директор АТ “Українські енергетичні машини” (раніше АТ “Турбоатом”) Віктор Суботін спростував інформацію екснардепа Олександра Черненка, поширену ЗМІ".