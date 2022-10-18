Тролейбусний маршрут відкривають для жителів Північної Салтівки

У четвер, 20 жовтня, у Харкові відкривається тролейбусний маршрут №31, який з’єднає Північну Салтівку та станцію метро “Турбоатом”.

Про це повідомляється на сайті Харківської міської ради.

Тролейбус №31 курсуватиме наступним маршрутом: розворотне коло “Північна Салтівка” – вул. Гвардійців-Широнінців – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – розворотне коло “Ст. м. “Турбоатом”.

Нагадаємо, що з 3 жовтня відкрилися три автобусні маршрути з автостанції «Героїв Праці» на Північну Салтівку. А 29 вересня Салтівська лінія метрополітену відновила роботу у повному обсязі.