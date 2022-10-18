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Тролейбусний маршрут відкривають для жителів Північної Салтівки

Суспільство 18:11   18.10.2022
Олена Нагорна
Тролейбусний маршрут відкривають для жителів Північної Салтівки

У четвер, 20 жовтня, у Харкові відкривається тролейбусний маршрут №31, який з’єднає Північну Салтівку та станцію метро “Турбоатом”.

Про це повідомляється на сайті Харківської міської ради.

Тролейбус №31 курсуватиме наступним маршрутом: розворотне коло “Північна Салтівка” – вул. Гвардійців-Широнінців – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – розворотне коло “Ст. м. “Турбоатом”.

Нагадаємо, що з 3 жовтня відкрилися три автобусні маршрути з автостанції «Героїв Праці» на Північну Салтівку. А 29 вересня Салтівська лінія метрополітену відновила роботу у повному обсязі.

 

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2022 в 18:11;

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