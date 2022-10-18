Тролейбусний маршрут відкривають для жителів Північної Салтівки
У четвер, 20 жовтня, у Харкові відкривається тролейбусний маршрут №31, який з’єднає Північну Салтівку та станцію метро “Турбоатом”.
Про це повідомляється на сайті Харківської міської ради.
Тролейбус №31 курсуватиме наступним маршрутом: розворотне коло “Північна Салтівка” – вул. Гвардійців-Широнінців – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – розворотне коло “Ст. м. “Турбоатом”.
Нагадаємо, що з 3 жовтня відкрилися три автобусні маршрути з автостанції «Героїв Праці» на Північну Салтівку. А 29 вересня Салтівська лінія метрополітену відновила роботу у повному обсязі.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: северная салтовка, троллейбусный маршрут, турбоатом, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2022 в 18:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тролейбусний маршрут відкривають для жителів Північної Салтівки".