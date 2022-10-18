Троллейбусный маршрут открывают для жителей Северной Салтовки
В четверг, 20 октября, в Харькове открывается троллейбусный маршрут №31, который соединит Северную Салтовку и станцию метро «Турбоатом».
Об этом сообщается на сайте Харьковского городского совета.
Троллейбус №31 будет курсировать по следующему маршруту: разворотный круг «Северная Салтовка» — ул. Гвардейцев-Широнинцев — пр. Юбилейный — пр. Льва Ландау — пр. Героев Харькова — разворотный круг «Ст. м. «Турбоатом».
Напомним, что с 3 октября открылись три автобусных маршрута с автостанции «Героев Труда» на Северную Салтовку. А 29 сентября Салтовская линия метрополитена возобновила работу в полном объеме.
Категории: Общество, Харьков; Теги: северная салтовка, троллейбусный маршрут, турбоатом, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 18:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Троллейбусный маршрут открывают для жителей Северной Салтовки".