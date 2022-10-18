Live
  • Вторник 18.10.2022
    • Харьков
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.62
    • 🟢

Троллейбусный маршрут открывают для жителей Северной Салтовки

Общество 18:11   18.10.2022
Елена Нагорная
Троллейбусный маршрут открывают для жителей Северной Салтовки

В четверг, 20 октября, в Харькове открывается троллейбусный маршрут №31, который соединит Северную Салтовку и станцию метро «Турбоатом».

Об этом сообщается на сайте Харьковского городского совета.

Троллейбус №31 будет курсировать по следующему маршруту: разворотный круг «Северная Салтовка» — ул. Гвардейцев-Широнинцев — пр. Юбилейный — пр. Льва Ландау — пр. Героев Харькова — разворотный круг «Ст. м. «Турбоатом».

Напомним, что с 3 октября открылись три автобусных маршрута с автостанции «Героев Труда» на Северную Салтовку. А 29 сентября Салтовская линия метрополитена возобновила работу в полном объеме.

 

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;
Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

19:18
ВСУ отбили вражескую атаку на приграничное село на Харьковщине — Генштаб
18:43
Возглавила образование в оккупации: чиновнице из Боровой сообщили о подозрении
17:48
Утром часть из 8 ракет сбили, враг бил по инфраструктуре и вчера — Синегубов
14:26
В Харькове больницы и водоканал получили по два генератора от ЮНИСЕФ
13:46
«Харьковские тепловые сети» призвали горожан не включать отопление вручную

Вы читали новость: «Троллейбусный маршрут открывают для жителей Северной Салтовки»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
  • • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 18:11;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Троллейбусный маршрут открывают для жителей Северной Салтовки".