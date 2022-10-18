Троллейбусный маршрут открывают для жителей Северной Салтовки

В четверг, 20 октября, в Харькове открывается троллейбусный маршрут №31, который соединит Северную Салтовку и станцию метро «Турбоатом».

Об этом сообщается на сайте Харьковского городского совета.

Троллейбус №31 будет курсировать по следующему маршруту: разворотный круг «Северная Салтовка» — ул. Гвардейцев-Широнинцев — пр. Юбилейный — пр. Льва Ландау — пр. Героев Харькова — разворотный круг «Ст. м. «Турбоатом».

Напомним, что с 3 октября открылись три автобусных маршрута с автостанции «Героев Труда» на Северную Салтовку. А 29 сентября Салтовская линия метрополитена возобновила работу в полном объеме.