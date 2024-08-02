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Умер экс-начальник УСБУ, защищавший Харьков от «Русской весны» в 2014-м

Происшествия 09:04   02.08.2024
Оксана Горун
Умер экс-начальник УСБУ, защищавший Харьков от «Русской весны» в 2014-м Фото: Александр Пивовар/facebook

Скончался Александр Пивовар — бывший начальник УСБУ в Харьковской области. О смерти коллеги 1 августа сообщила пресс-служба АО «Украинские энергетические машины», где Пивовар работал советником генерального директора.

«1 августа 2024 года на 65-м году жизни прекратило биться сердце советника генерального директора АО «Укрэнергомашины», генерал-майора, начальника Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области в 2014-2016 годах, участника АТО, награжденного орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, прекрасного человека и отличного профессионала
Пивовара Александра Викторовича», — сообщили на сайте предприятия.

Друг Пивовара харьковский врач-иммунолог Андрей Волянский в facebook сообщил, что бывший начальник СБУ Харьковщины умер после тяжелой болезни.

«Мне посчастливилось иметь двух друзей, которые в 2014 году не оставили шансов поклонникам «Харьковской весны». Это губернатор Игорь Балута и руководитель СБУ Александр Пивовар. К огромному сожалению, Саши сегодня не стало», — написал Волянский.

Пивовар прожил всю жизнь в Харькове. С 1986 года работал в органах госбезопасности, на руководящих должностях — с 1998-го. УСБУ в Харьковской области он возглавил в критический момент — в апреле 2014-го, когда россияне уже вторглись в Крым и «раздували» так называемую «Русскую весну» в областях востока Украины. Шестого апреля участники «Антимайдана» с подачи российских кураторов  захватили здание ХОГА, а 7-го объявили о создании так называемой «Харьковской народной республики». События в Харькове разворачивались по сценарию, аналогичному тому, который реализовали на Донбассе, однако местные правоохранители, в том числе СБУ, смогли пресечь сепаратистские движения.

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Александр Пивовар возглавлял УСБУ в Харьковской области до июля 2016 года, он принимал участие в АТО и волонтерил. А после увольнения из Службы безопасности, с 2017 года, начал работать советником гендиректора АО «Турбоатом», которое затем преобразовали в «Украинские энергетические машины».

«Много времени и сил Александр Пивовар уделял творчеству. На предприятии он проявил свой артистический талант, войдя в коллектив заводской творческой студии «Все свои», записал несколько студийных альбомов, включая авторские песни», — вспоминают о Пивоваре коллеги из «Укрэнергомашин».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 августа 2024 в 09:04;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Скончался Александр Пивовар — бывший начальник УСБУ в Харьковской области. О смерти коллеги 1 августа сообщила пресс-служба АО «Украинские энергетические машины», где Пивовар работал советником генерального директора".