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В Харькове нашли мертвым подростка, исчезнувшего вечером 31 июля

Происшествия 08:41   02.08.2024
Оксана Горун
В Харькове нашли мертвым подростка, исчезнувшего вечером 31 июля

Трагической новостью завершились поиски 15-летнего жителя Алексеевки Богдана Шевченко. Сбор для поисков на местности должны были начать в 12:00 1 августа в Алексеевском лесе в Харькове, но в это время волонтеры сообщили, что обнаружено тело.

15-летний парень ушел из дома на проспекте Победы около 20:25 31 июля. Общий сбор для поисков Богдана волонтеры поисково-спасательного отряда «Милена» объявили в 10:40 утра 1 августа. Участников собирали у храма на опушке Алексеевского леса на 12:00. Однако в обозначенное время организаторы поисков сообщили: помощь уже не нужна, полиция обнаружила тело парня.

«В Харькове было обнаружено тело 15-летнего парня. Обстоятельства смерти устанавливаются. Следователями возбуждено уголовное производство по статье 115 «Умышленное убийство», — сообщила представитель областного управления полиции Елена Соболевская.

Руководитель отряда «Милена» Сергей Осман в комментарии «Суспільному»  отметил, что поиск на местности не начинали. Волонтеры и кинологи даже не успели разделить между собой территорию на квадраты, когда поступила информация, что подростка обнаружили мертвым.

Поисковики посоветовали не относиться легкомысленно к исчезновению подростков.

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«Каждый раз, сталкиваясь с поиском подростков, мы встречаем комментарии: «погуляет и вернется», «да я в таком возрасте до Киева доехал», «они все сейчас такие, чего искать?» Переходный возраст, безусловно, очень сложен и для ребенка, и для семьи. Каждый подросток считает себя взрослым, самостоятельным и опытным в отношениях с людьми. А общество с юмором и скепсисом относится к «бегункам». Убегающие из дома дети спокойно садятся в чужие машины, ночуют в любых квартирах и охотно идут на контакт с незнакомцами, редко умеют распоряжаться деньгами, а найти безопасную работу не могут. И убегающий из дома подросток — это ребенок, которому угрожает опасность взрослого мира. Мы просим вас! Увидев ориентировку, не улыбнитесь или пошутите, а оцените все риски для ребенка на улице. Оперативный поиск не дает случиться беде!» — заявили волонтеры.

 

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 августа 2024 в 08:41;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трагической новостью завершились поиски 15-летнего жителя Алексеевки Богдана Шевченко. Сбор для поисков на местности должны были начать в 12:00 1 августа в Алексеевском лесе в Харькове, но в это время волонтеры сообщили, что обнаружено тело".