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У Харкові знайшли мертвим підлітка, який зник увечері 31 липня

Події 08:41   02.08.2024
Оксана Горун
У Харкові знайшли мертвим підлітка, який зник увечері 31 липня

Трагічною новиною завершились пошуки 15-річного мешканця Олексіївки Богдана Шевченка. Збір для пошуків на місцевості мали розпочати о 12:00 1 серпня в Олексіївському лісі у Харкові, але в цей час волонтери повідомили, що виявлено тіло.

15-річний хлопець пішов із дому на проспекті Перемоги близько 20:25 31 липня. Загальний збір для пошуків Богдана волонтери пошуково-рятувального загону “Мілена” оголосили о 10:40 ранку 1 серпня. Учасників збирали біля храму на узліссі Олексіївського лісу на 12:00. Однак у зазначений час організатори пошуків повідомили: допомога вже не потрібна, поліція виявила тіло хлопця.

“У Харкові було виявлено тіло 15-річного хлопця. Обставини смерті встановлюються. Слідчими порушено кримінальне провадження за статтею 115 “Умисне вбивство”, – повідомила представниця обласного управління поліції Олена Соболевська.

Керівник загону “Мілена” Сергій Осман у коментарі “Суспільному”  зазначив, що пошук на місцевості не розпочинали. Волонтери та кінологи навіть не встигли розділити між собою територію на квадрати, коли надійшла інформація, що підлітка виявили мертвим.

Пошуковці порадили не ставитись легковажно до зникнення підлітків.

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“Щоразу, стикаючись із пошуком підлітків, ми зустрічаємо коментарі: “погуляє та повернеться”, “та я в такому віці до Києва доїхав”, “вони всі зараз такі, чого шукати?”. Перехідний вік, безперечно, дуже складний і для дитини, і для сім’ї. Кожен підліток вважає себе дорослим, самостійним, і досвідченим в стосунках з людьми. А суспільство з гумором і скепсисом відноситься до “бігунків”. Діти, що тікають з дому, спокійно сідають у чужі машини, ночують у будь-яких квартирах і охоче йдуть на контакт із незнайомцями, рідко вміють розпоряджатися грошима, а знайти безпечну роботу не можуть. І підліток, що тікає з дому – це дитина, якій загрожує небезпека дорослого світу. Ми просимо вас! Побачивши орієнтування, не посміхніться чи пожартуйте, а оцініть усі ризики для дитини на вулиці. Оперативний пошук не дає статися лиху!” – заявили волонтери.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2024 в 08:41;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трагічною новиною завершились пошуки 15-річного мешканця Олексіївки Богдана Шевченка. Збір для пошуків на місцевості мали розпочати о 12:00 1 серпня в Олексіївському лісі у Харкові, але в цей час волонтери повідомили, що виявлено тіло".