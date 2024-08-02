Помер ексначальник УСБУ, який захищав Харків від “Руської весни” у 2014-му

Помер Олександр Пивовар – колишній начальник УСБУ в Харківській області. Про смерть колеги 1 серпня повідомила пресслужба АТ “Українські енергетичні машини”, де Пивовар працював радником генерального директора.

“1 серпня 2024 року на 65 році життя припинило битися серце радника генерального директора АТ «Укренергомашини», генерал-майора, начальника Управління Служби безпеки України в Харківській області у 2014-2016 роках, учасника АТО, нагородженого орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, Почесного громадянина Харківської області, прекрасної людини та відмінного професіонала Пивовара Олександра Вікторовича“, — повідомили на сайті підприємства.

Друг Пивовара харківський лікар-імунолог Андрій Волянський у фейсбуці повідомив, що колишній начальник СБУ Харківщини помер після тяжкої хвороби.

“Мені пощастило мати двох друзів, які у 2014 році не залишили шансів прихильникам “Харківської весни”. Це губернатор Ігор Балута та керівник СБУ Олександр Пивовар. На величезній жаль, Саші сьогодні не стало”, – написав Волянський.

Пивовар прожив усе життя в Харкові. Із 1986 року працював в органах держбезпеки, на керівних посадах – із 1998-го. УСБУ в Харківській області він очолив у критичний момент – у квітні 2014-го, коли росіяни вже вдерлися до Криму та “роздмухували” так звану “Руську весну” в областях сходу України. Шостого квітня учасники “Антимайдану” з подачі російських кураторів захопили будівлю ХОДА, а 7-го оголосили про створення так званої “Харківської народної республіки”. Події в Харкові розгорталися за сценарієм, аналогічним тому, який реалізували на Донбасі, проте місцеві правоохоронці, зокрема СБУ, змогли припинити сепаратистські рухи.

Олександр Пивовар очолював УСБУ у Харківській області до липня 2016 року, він брав участь в АТО та волонтерив. А після звільнення зі Служби безпеки, з 2017 року, почав працювати радником гендиректора АТ “Турбоатом”, яке потім перетворили на “Українські енергетичні машини”.

“Багато часу та сил Олександр Пивовар приділяв творчості. На підприємстві він проявив свій артистичний талант, увійшовши до колективу заводської творчої студії “Всі свої”, записав кілька студійних альбомів, включаючи авторські пісні”, — згадують про Пивовара колеги з “Укренергомашин”.