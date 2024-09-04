5,7 млн грн не задекларував депутат Харківської облради Суботін – НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) знайшло ознаки неправдивих відомостей у декларації за 2021 рік депутата Харківської облради більш ніж на 5,7 млн ​​грн.

Чиновник не задекларував дохід дружини в $210 тисяч (еквівалент 5,728 млн грн), отриманий нею від близької особи у вигляді подарунка.

За результатами перевірки НАЗК склало обґрунтований висновок та направило його до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

На підставі зазначених матеріалів НАБУ розпочало досудове розслідування.

Згідно з довідкою, НАЗК знайшла порушення у декларації депутата Віктора Суботіна. Дружина Суботіна у 2015 році отримала від матері гроші – від продажу будинку та земельної ділянки.

Також НАБУ розпочало розслідування за ознаками незаконного збагачення, у тому числі на підставі матеріалів, зібраних НАЗК під час повних перевірок декларацій посадової особи.