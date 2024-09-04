5,7 млн грн не задекларував депутат Харківської облради Суботін – НАЗК
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) знайшло ознаки неправдивих відомостей у декларації за 2021 рік депутата Харківської облради більш ніж на 5,7 млн грн.
Чиновник не задекларував дохід дружини в $210 тисяч (еквівалент 5,728 млн грн), отриманий нею від близької особи у вигляді подарунка.
За результатами перевірки НАЗК склало обґрунтований висновок та направило його до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).
На підставі зазначених матеріалів НАБУ розпочало досудове розслідування.
Згідно з довідкою, НАЗК знайшла порушення у декларації депутата Віктора Суботіна. Дружина Суботіна у 2015 році отримала від матері гроші – від продажу будинку та земельної ділянки.
Також НАБУ розпочало розслідування за ознаками незаконного збагачення, у тому числі на підставі матеріалів, зібраних НАЗК під час повних перевірок декларацій посадової особи.
Читайте також: Суботін заявив, що не виводив гроші “Турбоатома” через “Мегабанк”
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Виктор Субботин, гроші, декларация, НАБУ, НАПК, расследование;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «5,7 млн грн не задекларував депутат Харківської облради Суботін – НАЗК»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2024 в 16:16;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) знайшло ознаки неправдивих відомостей у декларації за 2021 рік депутата Харківської облради більш ніж на 5,7 млн грн.".