Live
  • Вт 23.09.2025
  • Харків  +19°С
  • USD 41.38
  • EUR 48.73

Ракета, КАБ, БпЛА – що летіло на область, повідомив Синєгубов

Події 08:59   23.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ракета, КАБ, БпЛА – що летіло на область, повідомив Синєгубов

Про те, як минула доба на Харківщині, розповів вранці 23 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

За даними начальника ХОВА, протягом доби під ударами російської армії опинилися шість населених пунктів області.

“Внаслідок обстрілу в м. Куп’янськ загинула 65-річна жінка”, – повідомив Синєгубов.

Протягом доби по регіону “прилетіло”:

  • ракета (тип встановлюється);
  • КАБ;
  • чотири БпЛА типу “Герань-2”;
  • БпЛА типу «Молния»;
  • чотири fpv-дрони.

Внаслідок обстрілів у Харківському районі пошкоджено авто – обстріл був у селі Прудянка, а у Богодухівському – під ударом опинилися приватні будинки та електромережі.

Читайте також: Де намагалися прорватися росіяни на Харківщині, розповів Генштаб ЗСУ

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Ракета, КАБ, БпЛА – що летіло на область, повідомив Синєгубов
Ракета, КАБ, БпЛА – що летіло на область, повідомив Синєгубов
23.09.2025, 08:59
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
09.09.2025, 18:18
Де намагалися прорватися росіяни на Харківщині, розповів Генштаб ЗСУ
Де намагалися прорватися росіяни на Харківщині, розповів Генштаб ЗСУ
23.09.2025, 08:12
Новини Харкова — головне 23 вересня: ситуація на фронті, палають ліси
Новини Харкова — головне 23 вересня: ситуація на фронті, палають ліси
23.09.2025, 09:03
Росіяни знову стверджують, що просуваються на півночі області – оцінка ISW
Росіяни знову стверджують, що просуваються на півночі області – оцінка ISW
23.09.2025, 07:17
Сьогодні 23 вересня: яке свято та день в історії
Сьогодні 23 вересня: яке свято та день в історії
23.09.2025, 06:00

Новини за темою:

19.09.2025
Десять КАБ та безпілотники випустив ворог по регіону – які наслідки ударів
18.09.2025
Загинув чоловік, поранена жінка: куди били росіяни, повідомив Синєгубов
16.09.2025
Три КАБи та п’ять БпЛА випустили росіяни – чим ще били, розповів Синєгубов
16.09.2025
Вісім пожеж розпочалися на Харківщині через удари РФ – подробиці від ДСНС
15.09.2025
Тиждень у Харкові – без обстрілів: у що хоче вірити Терехов

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Ракета, КАБ, БпЛА – що летіло на область, повідомив Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2025 в 08:59;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, як минула доба на Харківщині, розповів вранці 23 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".