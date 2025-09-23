Ракета, КАБ, БпЛА – що летіло на область, повідомив Синєгубов

Про те, як минула доба на Харківщині, розповів вранці 23 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За даними начальника ХОВА, протягом доби під ударами російської армії опинилися шість населених пунктів області.

“Внаслідок обстрілу в м. Куп’янськ загинула 65-річна жінка”, – повідомив Синєгубов.

Протягом доби по регіону “прилетіло”:

ракета (тип встановлюється);

КАБ;

чотири БпЛА типу “Герань-2”;

БпЛА типу «Молния»;

чотири fpv-дрони.

Внаслідок обстрілів у Харківському районі пошкоджено авто – обстріл був у селі Прудянка, а у Богодухівському – під ударом опинилися приватні будинки та електромережі.