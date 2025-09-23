Ракета, КАБ, БпЛА – що летіло на область, повідомив Синєгубов
Про те, як минула доба на Харківщині, розповів вранці 23 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За даними начальника ХОВА, протягом доби під ударами російської армії опинилися шість населених пунктів області.
“Внаслідок обстрілу в м. Куп’янськ загинула 65-річна жінка”, – повідомив Синєгубов.
Протягом доби по регіону “прилетіло”:
- ракета (тип встановлюється);
- КАБ;
- чотири БпЛА типу “Герань-2”;
- БпЛА типу «Молния»;
- чотири fpv-дрони.
Внаслідок обстрілів у Харківському районі пошкоджено авто – обстріл був у селі Прудянка, а у Богодухівському – під ударом опинилися приватні будинки та електромережі.
Читайте також: Де намагалися прорватися росіяни на Харківщині, розповів Генштаб ЗСУ
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна; Теги: обстріли, сінєгубов, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ракета, КАБ, БпЛА – що летіло на область, повідомив Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2025 в 08:59;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, як минула доба на Харківщині, розповів вранці 23 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".