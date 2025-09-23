Де намагалися прорватися росіяни на Харківщині, розповів Генштаб ЗСУ
За даними Генштабу ЗСУ, у Харківській області протягом доби було 16 боїв.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог намагався прорватися 12 разів у районі Вовчанська та Вовчанських Хуторів.
Тоді як на Куп’янському – СОУ відбили чотири штурми росіян. Ворог намагався прорватися біля Куп’янська, Кіндрашівки та Піщаного.
“Загалом, протягом минулої доби відбулося 179 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів, застосувавши чотири ракети, 67 авіаційних ударів, скинувши при цьому 136 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4888 обстрілів, з них 134 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6222 дронів-камікадзе“, – зазначили у ГШ.
Втрати росіян такі:
