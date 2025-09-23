Росіяни знову стверджують, що просуваються на півночі області – оцінка ISW

У зведенні за 23 вересня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що відбувається на фронті у Харківській області.

Так, за даними експертів, суттєвих змін на Харківщині за добу немає. Водночас, росіяни намагалися розповсюджувати фейки про те, що нібито змогли просунутися на Південно-Слобожанському напрямку.

“Непідтверджені твердження: російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на лівому (південному) березі річки Вовча у Вовчанську, у Синельниковому та поблизу нього, а також поблизу Тихого (все на північний схід від міста Харків)”, – розповіли в Інституті вивчення війни.

Бої на півночі області йшли біля Липців, Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Синельникового та Тихого.

Тим часом деякі успіхи є у ЗСУ на Куп’янському напрямку.

“21 та 22 вересня російські війська атакували поблизу самого Куп’янська, на північний захід від Куп’янська поблизу Мирового, на північ від Куп’янська поблизу Западного та у напрямку Кутьківки, на південний схід від Куп’янська поблизу Степової Новоселівки та у напрямку Піщаного, а також на південь від Куп’янська у напрямку Новоосинового. Російський блогер стверджував, що українські війська контратакували поблизу Мирового”, – зазначили у ISW.

На Борівському напрямку українські захисники відбивали атаки РФ у районі Нової Кругляківки, Новоєгорівки та Греківки.