Россияне вновь утверждают, что продвигаются на севере области – оценка ISW

Украина 07:17   23.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
В сводке за 23 сентября аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что происходит на фронте в Харьковской области.

Так, по данным экспертов, существенных изменений на Харьковщине за сутки нет. В то же время, россияне пытались распространять фейки о том, что якобы смогли продвинуться на Южно-Слобожанском направлении.

«Неподтвержденные утверждения: российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись на левом (южном) берегу реки Волчья в Волчанске, в Синельниково и близ него, а также вблизи Тихого (все к северо-востоку от города Харьков)», – рассказали в Институте изучения войны.

Бои на севере области шли возле Липцев, Волчанска, Волчанских Хуторов, Синельниково и Тихого.

Тем временем некоторые успехи есть у ВСУ на Купянском направлении.

«21 и 22 сентября российские войска атаковали вблизи самого Купянска, к юго-западу от Купянска вблизи Мирового, к северу от Купянска вблизи Западного и в направлении Кутьковки, к юго-востоку от Купянска вблизи Степной Новоселовки и в направлении Песчаного, а также к югу от Купянска в направлении Новоосиново. Российский блогер утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Мирового», – отметили в ISW.

На Боровском направлении украинские защитники отбивали атаки РФ в районе Новой Кругляковки, Новоегоровки и Грековки.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
