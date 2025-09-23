Где пытались прорваться россияне на Харьковщине, рассказал Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, в Харьковской области в течение суток было 16 боев.

На Южно-Слобожанском направлении враг пытался прорваться 12 раз в районе Волчанска и Волчанских Хуторов.

Тогда как на Купянском – СОУ отбили четыре штурма россиян. Враг пытался прорваться возле Купянска, Кондрашовки и Песчаного.

«Всего за прошедшие сутки произошло 179 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара, применив четыре ракеты, 67 авиационных ударов, сбросив при этом 136 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4888 обстрелов, из них 134 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6222 дронов-камикадзе», – отметили в ГШ.

Потери россиян следующие: