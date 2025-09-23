Ракета, КАБ, БпЛА – что летело на область, сообщил Синегубов
О том, как прошли сутки в Харьковской области, рассказал утро 23 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов.
По данным начальника ХОВА, в течение суток под ударами российской армии оказались шесть населенных пунктов области.
«В результате обстрела в г. Купянск погибла 65-летняя женщина», – сообщил Синегубов.
В течение суток по региону «прилетело»:
- ракета (тип устанавливается);
- КАБ;
- четыре БпЛА типа «Герань-2»;
- БпЛА типа «Молния»;
- четыре fpv-дрона.
В результате обстрелов в Харьковском районе повреждено авто – обстрел был в селе Прудянка, а в Богодуховском под ударом оказались частные дома и электросети.
