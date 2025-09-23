Live
  • Вт 23.09.2025
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.38
  • EUR 48.73

Ракета, КАБ, БпЛА – что летело на область, сообщил Синегубов

Происшествия 08:59   23.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Ракета, КАБ, БпЛА – что летело на область, сообщил Синегубов

О том, как прошли сутки в Харьковской области, рассказал утро 23 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов. 

По данным начальника ХОВА, в течение суток под ударами российской армии оказались шесть населенных пунктов области.

«В результате обстрела в г. Купянск погибла 65-летняя женщина», – сообщил Синегубов.

В течение суток по региону «прилетело»:

  • ракета (тип устанавливается);
  • КАБ;
  • четыре БпЛА типа «Герань-2»;
  • БпЛА типа «Молния»;
  • четыре fpv-дрона.

В результате обстрелов в Харьковском районе повреждено авто – обстрел был в селе Прудянка, а в Богодуховском под ударом оказались частные дома и электросети.

Читайте также: Где пытались прорваться россияне на Харьковщине, рассказал Генштаб ВСУ

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Первые заморозки идут на Харьковщину: синоптики назвали дату
Первые заморозки идут на Харьковщину: синоптики назвали дату
22.09.2025, 15:18
Новости Харькова — главное 23 сентября: ситуация на фронте, горят леса
Новости Харькова — главное 23 сентября: ситуация на фронте, горят леса
23.09.2025, 09:03
Ракетный удар возле окружной Харькова, снесут дом — итоги 22 сентября (видео)
Ракетный удар возле окружной Харькова, снесут дом — итоги 22 сентября (видео)
22.09.2025, 23:01
Жители Харьковщины получат единоразовую помощь – кто и сколько
Жители Харьковщины получат единоразовую помощь – кто и сколько
20.09.2025, 09:27
Ракета, КАБ, БпЛА – что летело на область, сообщил Синегубов
Ракета, КАБ, БпЛА – что летело на область, сообщил Синегубов
23.09.2025, 08:59
Что известно об эвакуации из Боровой и почему людей просят уезжать – ХОВА
Что известно об эвакуации из Боровой и почему людей просят уезжать – ХОВА
23.09.2025, 09:56

Новости по теме:

19.09.2025
Десять КАБ и беспилотники выпустил враг по региону – каковы последствия ударов
18.09.2025
Погиб мужчина, ранена женщина: куда били россияне, сообщил Синегубов
16.09.2025
Три КАБа и пять БпЛА выпустили россияне – чем еще били, рассказал Синегубов
16.09.2025
Восемь пожаров начались на Харьковщине из-за ударов РФ – подробности от ГСЧС
15.09.2025
Неделя в Харькове – без обстрелов: во что хочет верить Терехов

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Ракета, КАБ, БпЛА – что летело на область, сообщил Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2025 в 08:59;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, как прошли сутки в Харьковской области, рассказал утро 23 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов. ".