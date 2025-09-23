Що відомо про евакуацію з Борової та чому людей просять виїжджати – ХОВА

В етері нацмарафону заступник начальника ХОВА Євген Іванов розповів про ситуацію в Боровій та повідомив деталі підготовки до опалювального сезону в області.

“Ускладнення, скажімо так, ситуації безпеки, велика кількість обстрілів, велика кількість руйнувань і, звичайно, ризики для наших служб, для наших людей, для наших комунальників, вони стають дедалі вищими. Тому можливість такого рішення обговорюється”, – прокоментував Іванов питання про евакуацію з Борової.

Він додав: наразі на Борівському напрямку залишаються 1524 мешканці, яких мають евакуювати.

Також заступник начальника ХОВА прокоментував рішення Кабміну щодо виділення додаткових коштів із резервного фонду держбюджету на захист енергетики в області. Наголосивши при цьому: не вважають, що отримають ці гроші надто пізно.

“Робота з підготовки до опалювального сезону повноцінно йшла безперервно. У тому числі й заходи щодо захисту критичної інфраструктури. І ми дякуємо уряду за цю ініціативу і за те, що ці гроші були виділені. Працюватимемо над тим, щоб якнайшвидше реалізувати цей потенціал і виконати всі необхідні роботи в строк”, – сказав Іванов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, раніше народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Кабмін виділив 840 млн грн із резервного фонду держбюджету на захист енергетики для Харківської ОВА. У відповідному розпорядженні Кабінету Міністрів України наголошується, що ХОВА до 26 грудня має надати звіт про використання коштів, виділених Кабміном.