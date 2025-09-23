Что известно об эвакуации из Боровой и почему людей просят уезжать – ХОВА

В эфире нацмарафона заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов рассказал о ситуации в Боровой и сообщил детали подготовки к отопительному сезону в области.

«Осложнения, скажем так, ситуации безопасности, большое количество обстрелов, большое количество разрушений и, конечно, риски для наших служб, для наших гражданских людей, для наших коммунальщиков, они становятся все выше. Поэтому возможность такого решения уговаривается», – прокомментировал Иванов вопрос об эвакуации из Боровой.

Он добавил: на данный момент на Боровском направлении остаются 1524 жителя, которых должны эвакуировать.

Также заместитель начальника ХОВА прокомментировал решение Кабмина о выделении дополнительных средств из резервного фонда госбюджета на защиту энергетики в области. Отметив при этом: не считают, что получат эти деньги слишком поздно.

«Работа по подготовке к отопительному сезону полноценно шла непрерывно. В том числе и меры по защите критической инфраструктуры. И мы благодарим правительство за эту инициативу и за то, что эти деньги были выделены. Будем работать над тем, чтобы побыстрее реализовать этот потенциал и выполнить все необходимые работы в срок», – сказал Иванов.

Напомним, ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Кабмин выделил 840 млн грн из резервного фонда госбюджета на защиту энергетики для Харьковской ОВА. В соответствующем распоряжении Кабинета Министров Украины отмечается, что ХОВА до 26 декабря должна предоставить отчет об использовании средств, выделенных Кабмином.