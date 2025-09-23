Что известно об эвакуации из Боровой и почему людей просят уезжать – ХОВА
В эфире нацмарафона заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов рассказал о ситуации в Боровой и сообщил детали подготовки к отопительному сезону в области.
«Осложнения, скажем так, ситуации безопасности, большое количество обстрелов, большое количество разрушений и, конечно, риски для наших служб, для наших гражданских людей, для наших коммунальщиков, они становятся все выше. Поэтому возможность такого решения уговаривается», – прокомментировал Иванов вопрос об эвакуации из Боровой.
Он добавил: на данный момент на Боровском направлении остаются 1524 жителя, которых должны эвакуировать.
Также заместитель начальника ХОВА прокомментировал решение Кабмина о выделении дополнительных средств из резервного фонда госбюджета на защиту энергетики в области. Отметив при этом: не считают, что получат эти деньги слишком поздно.
«Работа по подготовке к отопительному сезону полноценно шла непрерывно. В том числе и меры по защите критической инфраструктуры. И мы благодарим правительство за эту инициативу и за то, что эти деньги были выделены. Будем работать над тем, чтобы побыстрее реализовать этот потенциал и выполнить все необходимые работы в срок», – сказал Иванов.
Напомним, ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Кабмин выделил 840 млн грн из резервного фонда госбюджета на защиту энергетики для Харьковской ОВА. В соответствующем распоряжении Кабинета Министров Украины отмечается, что ХОВА до 26 декабря должна предоставить отчет об использовании средств, выделенных Кабмином.
Читайте также: Ракета, КАБ, БпЛА – что летело на область, сообщил Синегубов
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Что известно об эвакуации из Боровой и почему людей просят уезжать – ХОВА»; из категории Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 сентября 2025 в 09:56;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что " В эфире нацмарафона заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов рассказал о ситуации в Боровой и сообщил детали подготовки к отопительному сезону в области. ".