Сьогодні 24 вересня: який день в історії

24 вересня 2024 року російська армія завдала масованого авіаудару по Харкову, загинули четверо людей. У 2004-му на кандидата в президенти України Януковича вчинили “страшний замах”, влучивши по ньому яйцем. У 1989-му Папа Римський Іван Павло II визнав, що Галілей мав рацію, та перепросив. У 1957-му президент США ввів війська до міста Літл-Рок, щоб убезпечити дев’ять чорношкірих школярів. У 1941-му розпочалася операція “Вогняний смерч”: в окупованому німцями Києві НКВС СРСР знищило вибухами історичний центр.

Свята та пам’ятні дати 24 вересня

24 вересня у світі – Всесвітній день досліджень раку та Всесвітній день проти патентів на програмне забезпечення.

Також сьогодні: Всесвітній день шкільного молока, Міжнародний день караванника, День жіночого здоров’я та фітнесу (відзначають в останню середу вересня), стартує Всесвітній тиждень сітківки ока.

24 вересня в історії

24 вересня 1852 року французький винахідник Анрі Жіффар здійснив перший політ на дирижаблі з паровим двигуном власної конструкції. Докладніше.

24 вересня 1941 року в центрі Києва почалися масові вибухи та пожежі. Докладніше.

24 вересня 1957 року президент США Дуайт Ейзенхауер ухвалив рішення ввести федеральні війська (101-шу повітряно-десантну дивізію армії США) до міста Літл-Рок, щоб забезпечити відвідування середньої школи дев’ятьма чорношкірими учнями – разом із білими. Докладніше.

24 вересня 1989 року Папа Римський Іван Павло II публічно визнав, що Галілео Галілей мав рацію, й попросив вибачення від імені церкви. Докладніше.

24 вересня 2004 року стався знаменитий “яєчний замах” на кандидата у президенти України Віктора Януковича. Докладніше.

24 вересня 2024 року російська армія завдала масованого авіаудару по Харкову. Атакували вісьмома КАБами. Два з них упали в передмісті, у Циркунівській громаді, решта шість – у різних районах міста протягом 20 хвилин. Внаслідок атаки загинули чотири людини, понад 30 отримали поранення. На Північній Салтівці КАБ ударив по багатоповерхівці, “склавши” кілька поверхів. Тут загинули дві жінки – тіло другої шукали під завалами протягом доби. Понад два десятки людей постраждали.

Також загибла була в Салтівському районі, де КАБ прилетів по стадіону посеред багатоповерхової забудови. Померла жінка, яка вигулювала собаку. Поранення внаслідок “прильоту” отримав чоловік. У Кулиничах бомба влучила по цеху хлібозаводу – там загинула жінка, восьмеро людей отримали поранення. За даними мерії, внаслідок цих бомбових ударів у Харкові різних руйнацій і пошкоджень зазнали 68 будівель, вилетіло близько 3000 вікон.

Церковне свято 24 вересня

24 вересня вшановують пам’ять першомучениці рівноапостольної Фекли та преподобного Феодосія Манявського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо білки активно закопують горіхи, то скоро почнуться морози.

Якщо бджоли ще літають, то зима буде пізньою та м’якою.

Якщо вже зійшли озимі, то наступного року буде хороший урожай.

Що не можна робити 24 вересня

Не можна підіймати предмети з землі.

Не можна мити голову.