Сегодня 24 сентября: какой день в истории

24 сентября 2024 года российская армия нанесла массированный авиаудар по Харькову, погибли четыре человека. В 2004-м на кандидата в президенты Украины Януковича совершили «страшное покушение», попав по нему яйцом. В 1989-м Папа Римский Иоанн Павел II признал, что Галилей был прав, и извинился. В 1957-м президент США ввел войска в город Литл-Рок, чтобы обезопасить девять чернокожих школьников. В 1941-м началась операция «Огненный смерч»: в оккупированном немцами Киеве НКВД СССР уничтожило взрывами исторический центр.

Праздники и памятные даты 24 сентября

24 сентября в мире – Всемирный день исследований рака и Всемирный день против патентов на программное обеспечение.

Также сегодня: Всемирный день школьного молока, Международный день караванщика, День женского здоровья и фитнеса (отмечают в последнюю среду сентября), стартует Всемирная неделя сетчатки глаза.

24 сентября в истории

24 сентября 1852 года французский изобретатель Анри Жиффар совершил первый полет на дирижабле с паровым двигателем собственной конструкции. Подробнее.

24 сентября 1941 года в центре Киева начались массовые взрывы и пожары. Подробнее.

24 сентября 1957 года президент США Дуайт Эйзенхауэр принял решение ввести федеральные войска (101-ю воздушно-десантную дивизию армии США) в город Литл-Рок, чтобы обеспечить посещение средней школы девятью чернокожими учениками – вместе с белыми. Подробнее.

24 сентября 1989 года Папа Римский Иоанн Павел II публично признал, что Галилео Галилей был прав, и принес извинения от имени церкви умершему ученому. Подробнее.

24 сентября 2004 года произошло знаменитое «яичное покушение» на кандидата в президенты Украины Виктора Януковича. Подробнее.

24 сентября 2024 года российская армия нанесла массированный авиаудар по Харькову. Атаковали восемью КАБами. Два из них упали в пригороде, в Циркуновской громаде, остальные шесть — в разных районах города в течение 20 минут. В результате атаки погибли четыре человека, более 30 получили ранения. На Северной Салтовке КАБ ударил по многоэтажке, «сложив» несколько этажей. Здесь погибли две женщины – тело второй искали под завалами в течение суток. Более двух десятков человек пострадали.

Также погибшая была в Салтовском районе, где КАБ прилетел по стадиону посреди многоэтажной застройки. Умерла женщина, которая выгуливала собаку. Ранения в результате «прилета» получил мужчина. В Кулиничах бомба попала по цеху хлебозавода – там погибла женщина, восемь человек были ранены. По данным мэрии, в результате этих бомбовых ударов Харькове различные разрушения и повреждения получили 68 зданий, вылетело около 3000 окон.

Церковный праздник 24 сентября

24 сентября чтят память первомученицы равноапостольной Феклы и преподобного Феодосия Манявского. Подробнее.

Народные приметы

Если белки активно закапывают орехи, скоро начнутся морозы.

Если пчелы еще летают, зима будет поздней и мягкой.

Если уже взошли озимые, то на следующий год будет хороший урожай.

Что нельзя делать 24 сентября

Нельзя поднимать предметы с земли.

Нельзя мыть голову.