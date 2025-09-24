Сегодня 24 сентября: какой день в истории
24 сентября 2024 года российская армия нанесла массированный авиаудар по Харькову, погибли четыре человека. В 2004-м на кандидата в президенты Украины Януковича совершили «страшное покушение», попав по нему яйцом. В 1989-м Папа Римский Иоанн Павел II признал, что Галилей был прав, и извинился. В 1957-м президент США ввел войска в город Литл-Рок, чтобы обезопасить девять чернокожих школьников. В 1941-м началась операция «Огненный смерч»: в оккупированном немцами Киеве НКВД СССР уничтожило взрывами исторический центр.
Праздники и памятные даты 24 сентября
24 сентября в мире – Всемирный день исследований рака и Всемирный день против патентов на программное обеспечение.
Также сегодня: Всемирный день школьного молока, Международный день караванщика, День женского здоровья и фитнеса (отмечают в последнюю среду сентября), стартует Всемирная неделя сетчатки глаза.
24 сентября в истории
24 сентября 1852 года французский изобретатель Анри Жиффар совершил первый полет на дирижабле с паровым двигателем собственной конструкции. Подробнее.
24 сентября 1941 года в центре Киева начались массовые взрывы и пожары. Подробнее.
24 сентября 1957 года президент США Дуайт Эйзенхауэр принял решение ввести федеральные войска (101-ю воздушно-десантную дивизию армии США) в город Литл-Рок, чтобы обеспечить посещение средней школы девятью чернокожими учениками – вместе с белыми. Подробнее.
24 сентября 1989 года Папа Римский Иоанн Павел II публично признал, что Галилео Галилей был прав, и принес извинения от имени церкви умершему ученому. Подробнее.
24 сентября 2004 года произошло знаменитое «яичное покушение» на кандидата в президенты Украины Виктора Януковича. Подробнее.
24 сентября 2024 года российская армия нанесла массированный авиаудар по Харькову. Атаковали восемью КАБами. Два из них упали в пригороде, в Циркуновской громаде, остальные шесть — в разных районах города в течение 20 минут. В результате атаки погибли четыре человека, более 30 получили ранения. На Северной Салтовке КАБ ударил по многоэтажке, «сложив» несколько этажей. Здесь погибли две женщины – тело второй искали под завалами в течение суток. Более двух десятков человек пострадали.
Также погибшая была в Салтовском районе, где КАБ прилетел по стадиону посреди многоэтажной застройки. Умерла женщина, которая выгуливала собаку. Ранения в результате «прилета» получил мужчина. В Кулиничах бомба попала по цеху хлебозавода – там погибла женщина, восемь человек были ранены. По данным мэрии, в результате этих бомбовых ударов Харькове различные разрушения и повреждения получили 68 зданий, вылетело около 3000 окон.
Церковный праздник 24 сентября
24 сентября чтят память первомученицы равноапостольной Феклы и преподобного Феодосия Манявского. Подробнее.
Народные приметы
Если белки активно закапывают орехи, скоро начнутся морозы.
Если пчелы еще летают, зима будет поздней и мягкой.
Если уже взошли озимые, то на следующий год будет хороший урожай.
Что нельзя делать 24 сентября
Нельзя поднимать предметы с земли.
Нельзя мыть голову.
Новости по теме:
- Категории: Календарь, Мир, Общество, Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: загиблі, история, кабы, погибшие, свято, церковный праздник;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сегодня 24 сентября: какой день в истории»; из категории Календарь на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 сентября 2025 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 сентября 2024 года российская армия нанесла массированный авиаудар по Харькову, погибли четыре человека ".