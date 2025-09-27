Live
  • Сб 27.09.2025
  • Харків  +7°С
  • USD 41.49
  • EUR 48.71

Вісім разів атакував ворог на Харківщині – ранкові дані Генштабу

Фронт 08:18   27.09.2025
Вікторія Яковенко
Вісім разів атакував ворог на Харківщині – ранкові дані Генштабу Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

По чотири штурми зафіксували на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках минулої доби, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Кам’янки та у напрямку Дорошівки.

атаки на Харьковщине
Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку українські воїни зупинили штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки та у напрямку населеного пункту Богуславка.

атаки на Харьковщине
Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів поблизу низки населених пунктів, серед яких – Новий Мир на Харківщині.

атаки на Харьковщине
Фото: Генштаб ЗСУ

Загалом по всій лінії фронту зафіксовано 186 боїв.

Втрати росіян станом на 27 вересня такі:

потери РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Читайте також: Росіяни прагнуть створити позиції у багатоповерхівках в Куп’янську – ISW

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Вісім разів атакував ворог на Харківщині – ранкові дані Генштабу
Вісім разів атакував ворог на Харківщині – ранкові дані Генштабу
27.09.2025, 08:18
Росіяни прагнуть створити позиції у багатоповерхівках в Куп’янську – ISW
Росіяни прагнуть створити позиції у багатоповерхівках в Куп’янську – ISW
27.09.2025, 07:05
Новини Харкова — головне за 27 вересня: як минула ніч, ситуація на фронті
Новини Харкова — головне за 27 вересня: як минула ніч, ситуація на фронті
27.09.2025, 08:22
Сьогодні 27 вересня: яке свято та день в історії
Сьогодні 27 вересня: яке свято та день в історії
27.09.2025, 06:00
Вибух у Харкові – місто атакував БпЛА росіян, кількість поранених росте
Вибух у Харкові – місто атакував БпЛА росіян, кількість поранених росте
26.09.2025, 20:42
Четверо копів поранені, рекордні борги за комуналку – підсумки 26 вересня
Четверо копів поранені, рекордні борги за комуналку – підсумки 26 вересня
26.09.2025, 23:05

Новини за темою:

22.09.2025
Два бої йдуть на Харківщині – зведення Генштабу на 16:00
22.09.2025
Що з навчанням у фармуніверситеті в Харкові після атаки БпЛА – Терехов
22.09.2025
Майже два десятки боїв було на Харківщині – дані Генштабу ЗСУ
19.09.2025
Де сьогодні атакували росіяни на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ
19.09.2025
Про 15 боїв на півночі від Харкова повідомляє Генштаб ЗСУ

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Вісім разів атакував ворог на Харківщині – ранкові дані Генштабу»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2025 в 08:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "По чотири штурми зафіксували на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках минулої доби, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".