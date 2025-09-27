Вісім разів атакував ворог на Харківщині – ранкові дані Генштабу

По чотири штурми зафіксували на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках минулої доби, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Кам’янки та у напрямку Дорошівки.

На Куп’янському напрямку українські воїни зупинили штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки та у напрямку населеного пункту Богуславка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів поблизу низки населених пунктів, серед яких – Новий Мир на Харківщині.

Загалом по всій лінії фронту зафіксовано 186 боїв.

