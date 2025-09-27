Восемь раз атаковал враг на Харьковщине – утренние данные Генштаба
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
По четыре штурма зафиксировали на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях за прошедшие сутки, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.
На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Каменки и в направлении Дорошевки.
На Купянском направлении украинские воины остановили штурмовые действия противника вблизи Степовой Новоселовки и в направлении населенного пункта Богуславка.
На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз вблизи ряда населенных пунктов, среди которых — Новый Мир в Харьковской области.
В общем по всей линии фронта зафиксировано 186 боев.
Потери россиян по состоянию на 27 сентября такие:
