Восемь раз атаковал враг на Харьковщине – утренние данные Генштаба

По четыре штурма зафиксировали на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях за прошедшие сутки, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Каменки и в направлении Дорошевки.

На Купянском направлении украинские воины остановили штурмовые действия противника вблизи Степовой Новоселовки и в направлении населенного пункта Богуславка.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз вблизи ряда населенных пунктов, среди которых — Новый Мир в Харьковской области.

В общем по всей линии фронта зафиксировано 186 боев.

Потери россиян по состоянию на 27 сентября такие: