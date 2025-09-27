Live
Восемь раз атаковал враг на Харьковщине – утренние данные Генштаба

Фронт 08:18   27.09.2025
Виктория Яковенко
Восемь раз атаковал враг на Харьковщине – утренние данные Генштаба Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

По четыре штурма зафиксировали на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях за прошедшие сутки, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Каменки и в направлении Дорошевки.

атаки на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении украинские воины остановили штурмовые действия противника вблизи Степовой Новоселовки и в направлении населенного пункта Богуславка.

атаки на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз вблизи ряда населенных пунктов, среди которых — Новый Мир в Харьковской области.

атаки на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ

В общем по всей линии фронта зафиксировано 186 боев.

Потери россиян по состоянию на 27 сентября такие:

потери РФ
Фото: Генштаб ВСУ

Читайте также: Россияне стремятся создать позиции в многоэтажках в Купянске – ISW

Автор: Виктория Яковенко
