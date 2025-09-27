Россияне стремятся создать позиции в многоэтажках в Купянске – ISW
Есть ли успехи в армии РФ в Харьковской области, сообщили в Институте изучения войны (ISW).
На севере Харьковщины и Купянском направлении продвижений у оккупантов нет, отметили аналитики. При этом российский блоггер заявляет, что их войска имели успех в самом Купянске, однако ISW эту информацию не подтверждает.
«Украинский офицер, действующий на Купянском направлении, сообщил, что российские войска, проникающие в Купянск, избегают перестрелок с украинскими солдатами, в то же время стремятся создать позиции в многоэтажных домах, где все еще живут мирные жители, чтобы защитить себя от украинского огня», — отметили аналитики.
Также нет продвижений врага и на Боровском направлении сообщает ISW.
Напомним, аналитики проекта «DeepState» сообщали, что армия РФ продолжает пытаться просачиваться в город Купянск и увеличивать свое присутствие в нем. По их данным, врага фиксируют в центральной части города, а также оккупанты подбираются к микрорайону «Юбилейный». Аналитики заявляют об увеличении «серой» зоны здесь.
Читайте также: Обеспечивать Купянск едой и другой гуманитаркой уже невозможно – Канашевич
